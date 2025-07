Nije ga štedeo!

Danas je na svom Instagram profilu Danijel Dujković Munjez, bivši takmičar Elite 8, objavio da su on i Stefani Grujić raskinuli. Iako su govorili tokom Elite da će svima dokazati da su oni savršen par, to se nije desilo, te je Munjez otkrio zbog čega su raskinuli i da li će on i dalje biti NN otac, što možete pročitati u nastavku.

Tim povodom smo stupili u kontakt sa Dačom Virijevićem koji je prokomentarisao raskid Stefani i Munjeza:

- Njemu je to zvanično saopštenja za narod, njemu je bitno da njega čuje narod. Stalno je kod njega zvanično, on je nenormalan. Ja sam uvek bio na strani Stefani, jeste ona grešila, ali ono što je on pričao o njoj da je ona lezbijka, da je Matora gurala prste dok je bila trudna, pa to je strašno. Za njega mislim sve najgore, on je sa njom bio u vezi zbog javnosti a ne zato što je voli. Pružao joj je pažnju kao da brine o njoj da jede, a posle par dana je sve te pare koje su imali za hranu, prokockao, trudio se da bude tema kada je osvojio. Moram da kažem da je ona tražila malo pažnje, koju je on pružao, znala je ona da je to manuplulacija, ali to je zatvoren prostor. Znali smo da će to pući napolju, i Stefani je meni to sama rekla - rekao je Dača pa je dodao:

- Katastrofa je to što on još nije video dete, otac bi za svoje dete trebalo sve da učini, on da je hteo mogao je. Što nije pokazao da se promenio da bi Stefanina majka to videla i dala bi da mu vidi dete, ali njemu to nije bitno, njemu je bitnije da bude u emisijama i da kači storije, a ne da vidi svoje dete. Konstantno je vileneo zbog Matore i Stefani, šta će njegove dete da gleda, a šta je on radio, to kao neće to dete videti, hoće, ma on je sramota!

Autor: pink.rs