Ono što su želili meni... Matora dala svoj sud o raskidu Stefani i Munjeza, u šoku jer je on konstantno pominje: Počinjem da mislim da želi dete sa mnom

Imala šta da kaže!

U medijima je danas odjeknula vest da su Danijel Dujković Munjez i Stefani Grujić raskinuli. Naime, Munjez je na svom Instagram storiju napisao da su njih dvoje stavili tačku na ljubavni odnos, te je otkrio da više neće biti NN otac, već da će njihov sin Konstantnin nositi i Stefanino i njegovo prezime.

Nakon što je Munjez objavio da su on i Stefani raskinuli pozvali smo Stefaninu bivšu devojku Jovanu Tomić Matoru koja nam je nakon svih svađa koje su imali u Eliti 8 otkrila kako gleda na raskid njih dvoje:

- Ne zanima me generalno, ali sve što su oni želeli meni, to se desilo njima. Ja želim da Kosta bude živ i zdrav, a za njih dvoje nemam šta da kažem - rekla je Matora pa se osvrnula na Munjeza i to što je u emisiji Narod pita, tražio Slađi Poršelini da bira između nje i Marka Đedovića:

- Ma čovek je opterećen sa mnom, koliko me pominje nije normalno, počinjem da mislim da želi da ima dete sa mnom a ne sa Stefani.

Autor: pink.rs