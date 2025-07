Karambol u studiju: Brutalan okršaj Teodore i Lepog Miće, on u potpunosti obrnuo ploču i žestokim prozivkama je zacementirao! (VIDEO)

Kakav haos!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ivana Šopić večeras je ugostila Nenada Macanovića Bebicu, Teodoru Delić i Lepog Miću, a do brutalnog okršaja je došlo do

- Da li je Teodora bila sa Takijem pošto smo imali prilike da vidimo na društvenim mrežama? - upitala je gledateljka.

- Bila sam nezrela i mislila sam da će biti zanimljivo gledaocima moje slike sa Takijem, odradila sam to i to je to. On i ja smo išli u Tumane posle mog nemilog događaja i u njemu sam videla podršku jer je pričao sa majkom, ali se to loše protumačilo što ja nisam očekivala kao što nisam ni od njega da iznosi neke stvari koje nisu na mestu. On je uvek ostavljao prostora da smo bili zajedno, ali ja sam mu to i omogućila. Ništa između nas nije bilo - rekla je Teodora.

- Krađavenda pita Miću: Non stop si nabrajao Jelenu kao najveću ljigu, a nikada nisi otkrio zašto? - glasio je tvit.

- Zato što je uvek pakovala priče preko mene sa Ivanijom, a to je radila sa Bebicom i Dačom - rekao je Mića.

- Ivanija je pričala Kristini i Mrvici da joj se sviđaš - rekao je Bebica.

- Jelena je ta koja je pakovala sve jer se posvađala sa Ivanijom i sve je išlo preko mene. Ivanija je jedno divno dete i ja se čujem s njom. Ivanija njima smeta jer je pogađala sve u centru - rekao je Mića.

- Sve što je poteklo, poteklo je od Ivanije jer je ona pričala Kristini i Mrvici - rekao je Bebica.

- Aneli je bila kivna na Ivaniju jer sam s njom prestao da se družim. Evo Teodoru vežu za Pegija - rekao je Mića.

- To me vezuju ljudi koji me ne podnose - rekao je Teodora.

- Jedino si Bebicu umela da smuljaš jer je slepo zaljubljen u tebe - rekao je Mića.

- Mićo hoćeš u sledeću sezonu? Šta ti radi i je l' znaš kad jede i spava? - upitala je Teodora.

- Moj brak opstaje - rekao je Mića.

- Pa opstaje i moja veza bi opstala da ne vidim toliko dečka - rekla je Teodora.

- Meni je sve jasno kad Gastoz kaže Bebici: ''Ti je tetoviraš, a ja sam se prskao'' - rekao je Mića.

Autor: N.Panić