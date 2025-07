Žestoko!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ivana Šopić večeras je ugostila Nenada Macanovića Bebicu, Teodoru Delić i Lepog Miću

- Mićo da li ćeš ući u Elitu 9? - upitao je gledalac.

- Pa ništa ne znam, sada mi je prioritet porodica. Svakako su tu neki novi klinci koji nikad nisu viđeni kao što su Alex, Maja, Filip i Bora. Inače Bora nikad nije psovao, Filip nije nikada imao s*x u rijalitiju, Maja nikad nije imala dečka - našalio se Mića.

-Moram da kažem da mislim da se Anđela kida od muke što nije pobednica jer je bila ubeđena da će pobediti. Mislim da je šibaju kompleksi - rekao je gledalac.

- Oni kada su proglašeni za SMS pobednike, znali su da je neko od njih dvoje pobednik. Oni su hteli da uđu u fajt, ali nisu znali ko više vuče ka pobedi. Onda su ušli u mir i nisu znali drugačije - rekao je Mića.

- Bebice je l' istina da si otpratio Milicu? - upitala je Ivana.

- Pa video sam da je vređao Teodoru i meni takav prijatelj ne treba - rekao je Bebica.

- Ona je pričala o meni sve i svašta dok sam bila unutra, a ja sam rekla: ''Nek ide više ova k*rvetina'' jer sam osetila neku netrpeljivost jer me intuicija nikad nije prevarila. Meni je drago što se ona ostvarila kao majka i to joj je plus, ali što se tiče svih ostalih stvari to je veliki minus. Mislila je da će da opere prošlost svojom trudnoćom. Ja nemam snimke kao što ona ima, ali ja nisam lik koji će njoj da napakosti. Ne pucam iz prazne puške, ali ako me bude dirala... Zamisli ona ucenjuje novčano - rekla je Teodora.

- Evo pitaju te Bebice na Tviteru šta misliš o tome što Milica reketira Terzu? - pročitala je Ivana.

- Treba da ga pusti da vidi svoje dete, kao što je Stefani pustila Munju. Jako loša stvar je to što Milica radi i mislim da bi najbolje bilo da Terza vidi svoje dete - rekao je Bebica.

Autor: N.Panić