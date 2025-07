ONA JE RĐA, SLINA I NAJVEĆE RAZOČARANJE: Lepi Mića nikad jače udario na Anđelu i Gastoza, a evo kakvu teoriju ima o Eni i Peji: On je njen emotivni ulov (VIDEO)

Rijaliti veteran komentarisao za Pink.rs ljubavne parove koji su obeležili Elitu 8 bez dlake na jeziku!

Miroslav Pržulj, poznatiji kao Lepi Mića, sinoć je gostovao u emisiji ''Narod pita'', a tom prilikom opleo je po Anđeli Đuričić i Nenadu Marinkoviću Gastozu. Rijaliti veteran komentarisao za Pink.rs ljubavne parove koji su obeležili Elitu 8 bez dlake na jeziku.

- Ovi prevaranti u rijalitiju, najveći su Anđela i Gastoz ubedljivo. Petljali su i muljali i sada da bi se opravdali oni na silu žive zajedno. Ona da se ponašala normalno i da je bila okej ja bih je komentarisao pozitivno. Ona gazi preko svega što je sveto, preko prijatelja gazi. Ona je rđa, slina ljudska i ljiga, najveće razočaranje. Sada samo pokušava da opravda šta je radila. Sad nije krpa, sad je sunđer koji upija sve. Oni svoje katastrofalne veze opravdavaju BFF druženjem. Verovatno se i j*bu kao BFF - kaže Mića i dodaje:

- Ista priča, sve je to isto... Ena ne može da podnese poraz da Peja nije sa njom. To je njen ulov emotivni, ona ga kreira kako njoj odgovara. Isto smešna priča... Suviše je rano, pusti neka vreme odredi period kad će doći do spajanja nekog bližeg i upoznavanja. Oni se toliko vežu u rijalitiju da posle ne mogu jedno bez drugog. Oni se vežu jer nemaju sigurnost i poverenje jedni u druge - smatra Mića i dodaje:

- To se više ne zna ništa. Ko je kome šta rekao i radio... Neka su živi i zdravi, ne interesuje me - poručio je rijaliti veteran.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

Autor: M.K.