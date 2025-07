Bez dlake na jeziku o svemu!

Sinoć je u emisiji "Narod pita" voditeljka Ivana Šopić ugostila ljubavni par Teodoru Delić i Nenada Macanovića Bebicu, kao i Lepog Miću. Teodora je tom prilikom za Pink.rs otkrila da li je njena majka prohvatila Bebicu, a onda je prokomentarisala i ljubavne parove Elite 8 napolju.

- Ispeglali smo samo neke košulje koje su bile izgužvane iz Elite. Moja majka je i dalje ogorčena i povređena i ne želi da ga vidi. Ja razdvajam te dve ljubavi, jedna je ljubav prema partneru, a druga prema porodici - rekla je Teodora i dodala:

- Iskreno, sada smo neko putovanje planirali Nenad i ja. Čula sam se i sa drugaricama. Naravno planiram sve u najskorijem periodu, samo da otputujem i da uživam - poručuje Delićka i dodaje:

- Iskreno mi najviše privlači pažnju ono što nisam očekivala da se dešava. To je Anđelin i Gastozov famozni odnos, vidim da su se pomirili. To mi je bum i šok, gledala sam ih i slušala oboje, znam kakav je Gastoz, mislim da to dugo neće potrajati. Ljubav u koju sam verovala su Ena i Peja, iako sam govorila da ona zaslužuje stabilnijeg muškarca. Smatram da je tu bila žar i da je tu bila ljubav - otkriva Teodora i dodaje:

- Ja mislim da je Gastoz Anđeli neku priču ispričao da je ona priznata iako nije. Mislim da će ona opet biti razočarana u ljubav, smatram da neće opstati. Nisam videla da je Peja odvezao Enu kući, nismo se čule, sa njom sam ostala u kontaktu i dobrim odnosima, ne znam gde su završili, ali ako su zajedno ja sam srećna - poručila je ona i dodala:

- Što se Aneli i Luke tiče to mi je TikTok veza. Smatram da je to sve isprogramirano, Luka je doživeo da ima popularnu devojku. Meni je Munja katastrofa, čula sam da se nije video sa detetom. Bezveze, Stefani mi je kvalitetnija osoba, smatram da treba da se izgradi, ali definitivno ne uz Munju. Čula sam da je Milica Terzi tražila pare, jadno i bedno. Ako ti toliko vredi dete... Shvatam ogorčenost, ali neke stvari nije zaslužilo to dete - otkriva Teodora.

