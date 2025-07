Pink.rs došao u posed glasovnih poruka Aneli Ahmić: Oplela po Luki kao nikada do sada, pa pozvala sve njihove fan stranice da urade OVO

Neočekivano!

Aneli Ahmić i Luka Vujović gostuju u emisiji Narod pita. Njih dvoje su prethodnih dana boravili zajedno u Sarajevu, a Luka je čak i upoznao Anelinu ćerku Noru.

Kako smo mogli da vidimo na društvenim mrežama, prethodnih dana, njih dvoje su uživali, a Luka je čak i rešio da pobaca stvari iz Aneline prošlosti, tačnije njene uspomeme koje je imala sa Markom Janjuševićem Janjušem.

Delovalo je kao da kod njih cvetaju ruže, ali po svemu sudeći nije tako.

Naime, Pink.rs je došao u posed glasnovih poruka koje je Aneli slala fan grupama nje i Luke u kojima se čuje da Aneli govori da Luka nije uz nju u najgorim momentima.

- Vidite kako on puni glavu da on ništa nije kriv, a niko ne govori da sam ja u pravu, nego on dobija podršku u najgorim momentima. I zbog toga se osili i bude grub prema meni. - rekla je Aneli dok je plakala.

Nakon toga Aneli se obratila svim fan grupama:

- Ljudi moji dragi, ko će me podržavati, ko neće, odlučite sami. Meni se ovde radilo o mom detetu i o nekim stvarima privatnim o kojima ne želim pričati, ja ću sada izaći iz svih grupa i ne treba niko da me podržava, jer vidim da svim podržavate mnogo Luku, i slobodno prebacite nazive profila u Luku, meni više niko ne treba - govorila je uplakana Aneli.

Sve što je Aneli govorila fan grupama poslušajte u nastavku.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Autor: Pink.rs