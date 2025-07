ŠOK NAD ŠOKOVIMA: Aneli sakrila od Luke da se čula sa Asminom! On sve saznao, ovo su svi detalji haosa zbog tajnog razgovora bivših partnera (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ivana Šopić večeras je ugostila ljubavni par Luku Vujovića i Aneli Ahmić, a u program se uključila gospođa iz Australije.

- Luka je l' si znao da je plakala Asminu što neće da pusti Noru u Beograd? - upitala je gledateljka.

- Za to ne znam, to je ozbiljan problem. Ja sam pričao sa Asminom i to je tako - rekao je Luka.

- Pokušala sam imati normalan odnos sa Asminom, ali ko god da je snimao nek ide njima na obraz - rekla je Aneli.

- Asmin je pričao sa mnom i on je dao meni zeleno svetlo da može Nora sa mnom da putuje. Ne znam što vas toliko zanima da li Nora može s nekim da putuje - rekao je Luka.

- Kada si se čuo ti sa Asminom? - upitala je Ivana.

- Nakon što se ona čula sa Asminom smo nas dvoje razgovarali. Mi smo sasvim normalno razgovarali o Nori - rekao je Luka.

- Ja sam zvala Asmina jer sam mislila da mi je on kupio auto. Nisam htela da se sazna, ali sam kasnije videla da me snimao jer smo krišom razgovarali. Ja ne želim da pričam o njemu jer sam sada doživela nervni slom. Luka ima pravo da priča sa njim, a on je krišom snimao i iskoristio to što sam htela da izgladim odnos s njim. Krila sam od Luke da smo se čuli, ali on je to iskoristio - rekla je Aneli.

Autor: N.Panić