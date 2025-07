Progovorila!

Aneli Ahmić je tokom reklama u emisiji Narod pita, za Pink.rs otkrila zbog čega je fan stranicama poručila da je Luka više ne zanima i zašto im je tražila da od sada budu samo njegova podrška:

- Te večeri sam bila ljuta jer me je Luka ostavio, to nam je bila prva svađa neka. On je otišao kada je čuo da sam se čula sa Asminom. Nije hteo da mi se javi, pa sam ja videla da je on pisao u grupi, i ja sam namerno htela tu da odgovorim da bi on to video i da bi se vratio kući, a neko je to iskoristio jer su videli da ja pravim grešku. Ja sam to govorila njima da bi on čuo da bi se on vratio kući, a to se i deslio - rekla je Aneli pa se osvrnula na to što je u Eliti stalno govorila da Luka želi njene fanove:

- Nema to veze sa fanovima, ja sam to u revoltu govorila jer su meni ljudi govorili da nisam u pravu za to, a u meni je bio bes. On je bio ljut na mene jer sam se čula sa Asminom, a mi smo morali da se čujemo, na kraju se Luka čuo sa Asminom, tako da je sve jasno - rekla je Aneli.

Aneli se osvrnula na to da li su se Luka i Ena Čolić čuli:

- Ma nisu, ja imam njegove šifre i mogu da uzmem njegov telefon kada god želim, naš odnos je iskren i ne krijemo ništa jedno od drugog.

Nakon toga je Aneli otkrila u kakvom je odnosu sa Markom Đedovićem:

- On ima sukob sa mojom sestrom Sitom, i to je njihova stvar, ja se u to neću mešati. Međutim ja sam videla neke klipove gde je on mene pričao o meni, a on i ja ne možemo više biti ni u kakvom odnosu, ne želim da pričam o njemu niti da ga pljujem, jednostavno se ne možemo više družiti - rekla je Aneli pa se nadovezala na to što je sada Ena Đedovićeva miljenica:

- On ima pravo na svoj izbor.

Aneli je potom govorila o susretu koji je imala sa Karićem i njegovom devojkom:

- Sreli smo se, oni su otišli na more. Super su oni lepi, njegova devojka mi je rekla da nikada ništa nije posumnjala za nas dvoje, ja Stefana cenim i drago mi je zbog njih - otkrila je Ahmićeva pa se osvrnula na vezu Anđele i Gastoza:

- Nisam ih propratila, oni imaju pravo da se vole, a ako su nastavili vezu, svi znamo da se vole, i nek im je sa srećom.

