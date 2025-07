Ili će biti moj sin ili... EKSKLUZIVNO! Bajo spreman da se javno odrekne sina zbog Aneli Ahmić, više ne želi da čuje za Luku dok je ne ostavi! (VIDEO)

HAOS!

Ceo region trese odnos Luke Vujovića i njegovog oca Baje, koji javno ratuju zbog Aneli Ahmić. Naime, pre samo nekoliko minuta Pink.rs je došao u posed prepiski Baje i jedne gledateljka u kojima on otkriva je besan kao ris na Luku jer je u vezi sa Ahmićevom i da su mu iu tog razloga ugašeni ''Suplementi'', ali i da je sve spremno za zatvaranje salona na Zlatbiboru.

Iako su ove informacije uzburkale Luku Vujovića i Aneli Ahmić koji su večerašnji gosti, čini se da će ih ove novosti tek ostaviti bez teksta. Naime, ekskluzivno saznajemo da je Bajo spreman da se odrekne Luke ukoliko ne raskine sa Aneli jer mu takav sin, kako kaže, ne treba.

- Ne interesuje me dok je s njom i ne interesuje me ni njegova majka, a ni njegov brat. Ne interesuje me niko ko ga je podržavao iz porodice, a jedino ćerka nije. Ko ga je god podržavao me ne interesuje, kako ti to nije jasno? Pa šta ti je? Nikada u životu nek mi se ne javi, ni on ni niko - govori Baja, pa dodaje:

- Ili će biti moj sin ili nije, ovo nije moj sin i ĆAO! - dodaje Bajo.

Detaljnije pogledajte u videu ispod teksta.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Autor: N.Panić