IZBRISALA BIH DA JE ON NORIN OTAC: Aneli brutalno zgazila Alibabu nakon što je saznala da je drži u šaci! Zemlja se trese od HAOSA koji sledi! (VIDEO)

Kakav preokret!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ivana Šopić večeras je ugostila Luku Vujovića i Aneli Ahmić.

- Ubiše ih kompleksi ovo veče, gluma i patetika. Lukine suze, a pre dva sata je izbacila njegova podrška i videli su sve. Oca nećeš da pozoveš, sramota da te bude! On ima sina, pa kakv primer daje svom detetu? Zašto bre nisi Asminu dala da vidi dete, nego samo kad su vam pare bite. ja je znam lično iz Švajcarske šta je radila i kako je htela da napakuje. Došli da patetišu i pričaju gluposti. Kad nemaju argumente čačkaju telefon. Gledaju te u oči i lažu, sve su slagali. Kad si ti bio svake godine na parastosu, a osam godina si bio u zatvoru. On ne može da dođe Asminu ni do malog prsta - rekla je gledateljka.

- Imate pravo, ali mi nije jasno da ste mi rekli to kako se ja ne stidim svog sina. Moj sin ima 14 godina i za 3 ili 4 godine može da se nađe u toj situaciji, naravno neće se naći - rekao je Luka.

- Da li to bila majka ili otca, jedan je roditelj i nikad se n treba odreći svog roditelja. Možda je on nešto kao roditelj video što dete ne vidi. Mi smo nečija deca. Žene i muškarci su zamenljivi, a oni su imenice koje nemaju zamenice. Kome da udovolji? Osobi koju zna pet meseci ili ocu koji ga očuvao 36 godina? - pitala je gledateljka.

- Ja se nikad nisam odrekao oca! Svaka moja izjava je da ću se čuti sa ocem, a njegova je da ne mogu da se čujem dok sam sa Aneli. Ja se nikad neću odreći svog partnera dok 20 članova porodice podržava, a jedan ne podržava - rekao je Luka.

Aneli kako planiraš da izgladiš odnose sa Aminom?

- Ne moramo nikad da se vidimo više. I ovaj poziv koji je snimao nije trebao. Ako pokaže da želi biti otac, može je videti, ja ću je dati vrlo rado. Moja je želja to bila i prošle godine. Ali taj postupak da je objavio razgovor je postupak rijalitija. Ne vidim u njemu tu želju, ja to ne osetim. Moje dete ja hranim, nije se pokazao kao pravi otac i smatram da će to tako biti. Šta njemu znači što će Nora doći kod njega na 20 dana kad on pljuje njenu majku i koristi situacije da oblati moju porodicu. Ovog momenta bih ga obrisala da bude Norin otac. Ako će opet nastaviti mene prozivati... Ja bih ga izbrisala da bude Norin otac. Ja mislim da on ima drugo dete. Zašto bi ga interesovala Nora, a ne zanima ga drugi sin. On nije za mene dobar otac. Njemu je bilo preče da to pošalje Đedoviću od toga da vidi svoju ćerku.

- Ja sam za to da izglade svoj odnos. Bitno je da oboje žele da bude odnos radi Nore.

Autor: A.Anđić