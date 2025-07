Pustite me da umirem na miru: Lukin otac jednom rečenicom dotukao sina, pa Aneli šokirala otkrićem Sandrine afere sa taksistom (60) (VIDEO)

Kakvi preokreti!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ivana Šopić večeras je ugostila Luku Vujovića i Aneli Ahmić.

- Javio se Baja, nije mogao da izdrži i poslao mi prepiske sa svojom ćerkom, a tvojom sestrom: "Ćao dida, mi sad idemo na more" i ona njemu želi brzo ozdravljenje. Da li znaš da ti je otac bio u bolnici? - pitala je Ivana.

- Znam - rekao je Luka.

- Poslao mi je prepiske sa sestrom. On je pitao gde ide na more, ona kaže gde, a onda ona kaže: "Ajde dole". On je dostavio prepiske da dokaže da se on čuje sa tvojom sestrom - rekla je Ivana.

- Poslao mi je prepiske sa snajkom i napisao: "Za sada dosta, nemoj da me ljuti da ne bih poslao sa Zlatibora prepiske. Rekao sam da mu se neću javiti, to nije moj Luka. Nisam nikoga prvi vređao, a one su mene sve tri. Za Biljanu ću tek reći ko je ona i šta je ona. Ja sina volim najviše na svetu i pre bih umro nego Aneli rekao. Pustite me da umirem na miru - pročitala je Ivana, pa dodala:

- Je l' on u redu sa zdravljem? Je l' u bolnici sad? - pitala je Ivana.

- Nije. Imao je operaciju koju je jedva preživeo. On ima rak prostate i to svi znaju, zato nam nije ni jasno zašto ovo radi. Ja sam uvek govorio da ne želim da komentarišem oca i da je bolestan - rekao je Luka.

- Ja ću Sandru odvesti na Zlatibor da pokažem kako se poštuje snajka Vujović - pročitala je Ivana.

- Nek im je srećan put. Ne čudi me da će ona pristati iako čovek nema neke namere prema njoj. Ona će zarad skupocenih poklona to uraditi. Krala je po Španiji i bila sa Nešom Taksijem od 60 godina. Nisam ja budala kad govorim da vole matorce, upravo sam dobila i dokaze. Bila sam na piću sa ljudima koji su mi rekli te stvari. Zvao si ga danas, poznaješ čoveka - rekla je Aneli.

- Znam, neću da pričam o tome - rekao je Luka.

- Zašto si zvao Nešu taksistu? -pitala je Ivana.

- Neša joj je bivši dečko - rekla je Aneli.

- Nisam zvao - ponavljao je Luka.

- Ma ne zanima me - okrenula se Aneli.

- Nisam znao da je bila sa tom osobom. Ne znam koliko ima godina, starija je osoba. Saznali smo da je to bilo pre 15 godina - rekao je Luka.

- Za takve stvari sam spremna da se sklonim od njegovog sina. Ako je došlo do toga da se neki ultimatumi stavljaju, skloniću se - rekla je Aneli.

Autor: A.Anđić