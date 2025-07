Anđela će počupati svu kosu! Gastoz pozvao Sofi da se preseli kod njega u Zemun, tenzija polako raste! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Maša Mihailović večeras je ugostila Sofi Tkačenko, Nenad Marinković Gastoz i Mateja Matijević.

-Sofi, gde živiš sada? - pitala je Maša.

- Živim na Zvezdari, a posle ću videti gde ću - rekla je Sofi.

- Ima puno stanova u mom kraju, ali mislim da se ona opredelila za Zvezdaru. Mi Zemunci smo velikodušni, ako nešto zafali na Zvezdari, tu smo mi. Nisam znao sa kim učetvujem večeras i sad sam toliko srećan, mislim da ćemo držati pažnju. Nadam se da me ljudi neće shvatiti pogrešno, hteo sam da ispratim Kačavendin šou. Nije me Anđela obukla, ali me jedva ubedila da uđem i kupim stvari. Nisam znao da će da mi smeta gužva, ali sad je sve bolje i bolje. Kad sam bio na Tajlandu falio mi je period gde sam bio u nekoj poludepri. Juče sam izbegao da zivim Kačavendu, Sofiju i Sandru, nažajost. Uskoro novi projketi - rekao je Gastoz.

- Ja nemam nikakav problem, svakavi ljudi se sa mnom snimaju i slikaju. Nisam osetila neke promene - rekla je Sofi.

- Ja nisam imao taj problem - rekao je Mateja.

- Najsrećnije se osećam kad sam u stanu - rekao je Gastoz.

