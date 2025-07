NAPOKON PROGOVORIO: Gastoz otkrio da li su on i Anđela ozvaničili vezu, pa je Mateja priznao zbog čega mrzi Nenada (VIDEO)

U emisiju Narod pita uključio gledalac Željko koji se obrtio Nenadu Marinkoviću Gastozu zbog njegovog zdravlja, te mu je dao savet šta da radi.

Nakon toga se gledalac obratio Mateji.

- Moram da kažem da me je Mateja malo razočarao, on je imao tu mržnju prema Nenadu, zajedno sa Terzom, Karićem, utopio se u to sivilo. - rekao je gledatelj.

- Nema tu mržnje, to ima veze sa komentarisanje, ali to je svakako vaše mišljenje. Ja sam pričao sa Gastozom o tome, evo da li ti Gastoze misliš da sam ja tebe mrzeo? - upitao je Gastoz.

- Ma Mateja i ja smo sve isplanirali, da on mene mrzi i to je to. Nema toga, ne brinite - rekao je Gastoz.

Usledilo je novo uključenje.

- Gastoze, mene ništa ne boli da ne brineš. Moram da te pozdravi i tebe i Sofi, ona je bila moj favorit, veliki pozdrav i za Matijevića, ali je Gastoz najlepši. Gastoze jesam te gotivila, ja sam slepa osoba, ali po glasu sam prepoznala ko je dobra ko je loš. Iskreno ove godine sam omanula za par osoba, Anđela mi ne deluje kao ljupka i fina, ali po njenom ponašanju prema tebi, ona mi se ne sviđa. - rekla je gledateljka pa je prokomentarisala Luku i Aneli:

- Ja ne znam da li onaj Luka ima uošte pameti u glavi, a ona Aneli, ona je laž ne viđena. Svi su joj govorili neke informacije koje su se govorila u Eliti, a njihova veza nema smisla, ali nebitni su. Moram da pitam Gastoza da li je sa Anđelom - upitala je gledateljka:

- Družimo se, mi smo BFF, a da li će biti BFFFFF - rekao je Gastoza.

- Zanima da li će MAteja i Sofi da uplove u vezu - upitala je gledateljka.

- LJubili su se maločas - rekao je Gastoz.

- Nismo, mi se družimo i dalje - dodao je Mateja.

