KONAČNO PROGOVORILA! Sofi obelodanila sve detalje o aferi sa devojkom i zabrani na sajtu za upoznavanje! (VIDEO)

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Maša Mihailović večeras je ugostila Sofi Tkačenko, Nenad Marinković Gastoz i Mateja Matijević. Usledilo je uključenje gledalaca:

- Dobro veče, Biljana je iz Beograda. Najveći pozdrav za Nenada, čestitamo na pobedi. Trostruka, najveći rijaliti igrač i to je to. Gledala sam emisiju sa Kačavendom, ali sam to više gledala kao predstavu. Vi ste pokazali Milenino lice. Skrenuli ste pažnju i videlo se da podržavate drugaricu ili devojku ili rođaku. Ne sviđa mi se ni Mićino ponašanje i javljanje. Kažu neka se stidi svoje sede glave. Smatram da si Sofi doveo do trećeg mesta. Sofi je slatka, ali obično te slatke budu namazane i premazane. Anđela njoj nije dala na bitnosti uošpte. Sofi, kako ste? - pitala je gledateljka.

- Dobro sam - rekla je Sofi.

- Da li si videla izjavu Mići kako niakd ne bi bila sa Gastozom i kako nikad ne bi bila sa nekim ko je dužan 100 hiljada evra - rekla je gledateljka.

- Neka mi neko pošalje da vidim. Ja nemam ništa sa nečijim dugovima - rekla je Sofi.

- Da lis si završila fakultet? - pitala je.

- Nisam još dobila diplomu, ali sam završila. Mogu da pošaljem moje ocene ako nekoga interesuje moje obrazovanje. Zašto bih obraćala pažnju na Anđelu. Ona je lepa devojka, sviđa mi se kako se oblači i šminka - rekla je Sofi.

- Mislim da je folirant i da je namazana i premazana. Mislim da je to shvatio i Nenad - rekla je gledateljka.

- Nije mi ništa rekao kad je shvatio kakva sam - rekla je Sofi.

- Mateja, da li i dalje vodite rijaliti život? - pitala je.

- U nekoj polunormali sam - rekao je Mateja.

- Pričali ste da je Nenad folirant, a kad ste izašli napolje otišli ste kod Osmana, pa kod njega na žurku - rekla je gledateljka.

- Pričao sam svoje mišljenje za svaku situaciju. Znali su moje mišljenje za svaku situaciju, bili su mi interesantni i inspirativni, ali to nije remetilo moj odnos. Nenad me pozvao na svoju žurku, nisam se pozvao sam - rekao je Mateja.

- Ovo što izlazi o Sofi da je prevarant i da je u vezi sa devojkom, šta mislite o tome? - pitala je gledateljka.

- Mene to ne zanima, ona je moja prijateljica. Ja sam bio u glavi zauzet, a Sofi sam gledao od prvog trenutka kao drugaricu - rekao je Mateja.

- Nisam u vezi sa nekom devojkom. Ona je već pitala da li mora nešto da objavi, a ja sam rekla da to nije bitno. Nisam bila nikad poznata za prevare. Verovatno pričate o situaciji da sam ja zabranjena na listi za sajt za upoznavanje, pa hvala Bogu da sam tamo zabranjena. Neko tamo je izbacio moj broj, koji nije moj broj uopšte. Ako sam prevarant, pa koga sam aj to prevarila - rekla je Sofi.

Autor: A.Anđić