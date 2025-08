TAJ MIŠ JE JAKO POP*ŠAN: Gastoz zapušio usta Pavlu Jovanoviću, ponizio ga za sva vremena, pa progovorio o dugovima (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Maša Mihailović večeras je ugostila Sofi Tkačenko, Nenad Marinković Gastoz i Mateja Matijević.

- Šta je bilo sa dugovima od 60 hiljada evra što je Matora spominjala? - pitala je Maša.

- Tih 60 hiljada nikad nije postojalo, ni tih 100 hiljada koje Lepi Mića spominje

- A 100 evra za Pavla? - pitala je Maša.

- Daću mu ovaj secko. Ja sam Anđelu hvatao na neke glupe, seljačke fore gde nije mogla da mi ne prizna. Od kada imam telefon nisam dobio nijedan dokaz da nešto postoji. Taj miš je jako popišan i on to vrlo dobro zna. Nadam se da je i on uzeo neki dinar od ovog reklamiranja, a mislim da je dobio samo poniženje od ljudi koji ga znaju. I da je bila sa njih milion i dalje bi ostali bff

Detaljinije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić