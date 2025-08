AU, KAKVO PREPUCAVANJE! Gastoz brutalno pogodio Matejin ego, pa zauzvrat dobio poniženje Anđele! (VIDEO)

Kakav preokret noći!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Maša Mihailović večeras je ugostila Sofi Tkačenko, Nenad Marinković Gastoz i Mateja Matijević.

- Sofi, kad ste išli u Amidži ti si imala zabranu od bake da pričaš sa Gastozom, da li je ona promenila neko mišljenje? - pitala je Maša.

- Ona je čitala koemntare koji nisu tako lepi. Ona je meni zabranila i da pijem energetsko piće jer nije zdravo. Ja slušam samo sebe - rekla je Sofi.

- Da li je Sofi bila kod tebe u kući? - pitala je Maša.

- Nije dolazila u Pančevo, bila je kod Reljića. Išli smo na roštilj, svi su upoznali Sofi i mnogo je vole. Znači ako svaku devojku na koju lepu naiđem iako sam zauzet... - rekao je Mateja.

- Kako te nekad nije nateralno nešto da shvatiš da ti mislimo najbolje i da presečeš, pa da se uhvatiš za najbitnije? - pitao je Gastoz.

- Jednostavno je to bilo druženje - rekao je Mateja.

- Je l' se kaješ što si ušla u vezu sa Dačom?Ljudi su napravili haos zbog inne scene u radiju - pitala je Maša.

- Tu nije bilo ništa. Dača je izbacio klip iz pušionice gde priča da ne dozvoljavam da me dodirne. Ja sam strog čovek - rekla je SOfi.

- Zašto nisi bila kod Gastoza na žurki? - pitala je Maša.

- Ja nisam bila pozvana. Gledala sam na svim storijima - rekla je Sofi.

- Nisam razmišljao o njoj da je pozovem, a i nisam želeo negativnu energiju. Bitnija mi je bila Anđelina energija - rekoa je Gastoiz.

- Ja volim da budem pozvana na žurku - rekla je SOfi.

- Ena je rekla da ni Peja nije bio pozvan - rekla je Maša.

- Ne znam odakle joj to - rekao je Gastoz.

- Ena je rekla to na način da je ispalo da sam joj ja to preneo. Ne znam kako kad se Peja javio Jordanki, a Jordanka je pitala Gastoza da li on može da dođe i Gastoz je rekao da može. Nakon toga su se čule Jordanka i Ena - rekao je Mateja.

- Jordanka pravi sra*e i napolju. Ona totalno nije normalna. Peja je bio moj gost, ali Ena ne može nikad da kaže da smo mi Peju tamo ismejavali. Da smo hteli nekoga da ismevamo, pozvali bi nju - rekao je Gastoz.

- Ona je moj prijatelj za ceo život. To kad čujem da je on bio ispred njene kuće, nije mi jasno. Držao se nekog stava, ali onda je tu kraj, šta sediš ispred njene kuće sa njom? To je davanje lažne nade. Ja nekako uvek dam lažnu nadu, ja sam doktor u tome - rekao je Mateja.

- Ne vole devojek dobre momke, moraš da budeš baraba - rekao je Gastoz.

- Upao si sa glupom rečenicom jer sam pričao da me vole devojke - rekao je Mateja.

- Gde te bre vole - rekao je Gastoz.

- Jedino ako ti je Anđela pričala nešto drugo - pecnuo je Maqteja.

- Ne znam šta one vide u tebi? To je kao kad imaš lepu ribu, a glupu. Da li te gledaju kao lepog momka ili imaš nešto? Da li se smatraš za kategoriju glupih, a lepih momaka? - pitao ej Gastoz.

- Pitaj svoju devojku pošto je ona sa mnom provodila 7 meseci - rekao je Mateja.

- Možeš li da prihvatiš samo da sam ja od starta sa ovom devojkom drugar i da sam je sačuvao od mnogih stvari u rijalitiju. Ja sam čovek koji nije oseti dovoljno velike stvari prema njoj i ne želim da uđem zarad rijalitija - rekao je Mateja.

- Po meni je to više fejk nego moj odnos. Možda jesu zajedno, ali mi to ni ne znamo, možda su i oni bff - rekao je Gastoz.

