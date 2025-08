Pustio sam dramatičnu muziku i dao joj sataricu u ruke: Gastoz izneo detalje suočavanja Anđele i Pegija! (VIDEO)

Šok susret!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Maša Mihailović večeras je ugostila Sofi Tkačenko, Nenad Marinković Gastoz i Mateja Matijević. Usledilo je uključenje gledalaca:

- Dobro veče, želim da vas pozdravim sve, inače sam Anđelin fan. Pratim je od pete sezone. Ja ne bih ništa zanemarila, u životu se sve desi. Meni je Mateja bio drag u ono vreme. Imali su neki sukob, neke njihove nesuglasice ali su mi bili lep par i vrlo su bili prijatni i za oko i za uši. On kad dođe u ELitu ima drugo lice na tim žurkama. Ove godine je imao sitne ispade sa Aneli, a sa Sofi je imao jednu korektnu relaciju. Ona je jedan kameleon koji se prilagodi situaciji, nema stav jasno izražen. Za razliku od Anđele koja ima svoj kruti karakter i stav. Taj njen karakter i stav je želeo da se ospori. Sve se svelo na osporavanje Anđelinih vrednosti, a sada je sa Nenadom. Mateju sam više znala nego Gastoza, ali sam ga upoznala u međuvremenu i tek mi je na kraju došla slika o njemu da ga razumem - rekla je gledateljka.

- Dokle god budem video crvenu lampicu ispred sebe ja ću biti šoumen - rekao je Gastoz.

- Sofi, sve što se priča o njoj možda jeste, a možda i nije istina. Međutim ona je u rijalitiju pokazala da je kameleon. Prilagođava se osobi i trenutku, zaboravi šta je bilo pet minuta pre toga. To nama daje utisak da je folirant i prevarant - rekla je gledateljka.

- Kako komentarišete Anđelino pomirenje sa Pegijem? - pitala je Maša.

- Ja sam napravio scenu kad je on ulazio, pustio sam dramatičnu muziku i dao joj sataricu u ruke - rekao je Gastoz.

- Je l' Vas iznedailo pucanje prijateljstva Karića i Anđele? - pitala je Maša.

- Ne, ejr je on od početka pokazao negativu prema Anđeli. Čula sam koliko je kritikovao kad je ona počela sa Nenadom da se zabavlja - rekla je gledateljka.

- Kako gledate na to što su Karić i Gastoz spustili tenziju onog momenta kad su Anđela i gastoz raskinuli? - pitala je Maša.

- Meni je Nenad bio specifičan i čudan kao neko ko voli. On je čovek koji nije želeo da se oni posvađaju svi, niti da Anđela to iznosi. Mogu da ga razumem. Odlazak od Anđele je veliki problem i to je kod nje napravilo veliki revolt. Nenad je takav, ne želi sukobe tamo gde nema potrebe da ih ima - rekala je gledateljka.

Detaljinije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić