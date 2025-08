Anđela prebledela kao krpa: Sofija prikupila sve dokaze od Pavla Jovanovića protiv nje, sledi žestoko rešetanje! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Maša Mihailović večeras je ugostila Anđelu Đuričić i Sofiju Janićijević.

- U kakvom ste odnosu sada i je l' ste se pozdravile? - upitala je Maša.

- Nismo, u takvom smo odnosu - rekla je Sofija.

- Anđela da li znaš s kim je Sofija došla večeras? - upitala je Maša.

- Ne, nisam ni načula - rekla je Anđela.

- Moj otac je prijatelj sa Pavlom i on je želeo da mi kaže sve što trebam da znam i budem spremna za ovu emisiju večeras - rekla je Sofija.

- Ovo me nije šokiralo, to je meni super. Ja sam pokazala da sam britka sablja na jeziku i sramota me što sam se pecala na neke provokacije. Kada odgovorim biće vrlo direktno i jasno, a kako to neko protumači, videćemo - rekla je Anđela.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić