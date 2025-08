Brutalan kanal Anđele Đuričić: Gledateljka je unakazila za sva vremena i podsetila na greške, ona otkrila da li će se tetovirati s Gastozom! (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Maša Mihailović večeras je ugostila Anđelu Đuričić i Sofiju Janićijević.

- Anđela da li si tužila Pavla? - upitala je gledateljka.

- Sve što se tiče nadležnih organa neću odgovarati, ali sve iz Elite 8 ću vam rado odgovoriti - rekla je Anđela.

- Ti kad nemaš odgovor, ti skreneš sa pitanja i pokušaš da ga izbegneš - rekla je gledateljka.

- Ne želim da odgovaram na pitanja koja se ne tiču mog učešća - rekla je Anđela.

- Pavle nije tužen - rekla je Sofija.

- Devojko šta si ono snimila? Na šta ono ličiš? Šta je tebi što se snimaš onakva - upitala je gledateljka.

- Ja se nadam da vi niste majka devojčice - rekla je Anđela.

- Jesam, ono mi se gadi. Dečko ti je rekao da si neurotična, a ti se posle toga ljubiš s njim - rekla je gledateljka.

- Ne odgovaram na bezobrazna pitanja, samo na normalna - rekla je Anđela.

- Ti si tri puta bila u rijalitiju, a zanima me koliko si prijatelja stekla? - upitala je gledateljka.

- Deset i sad imam jedanaestog - rekla je Anđela.

- Ti nemaš prijatelja već samo dečka - rekla je gledateljka.

- Šta ću kad sam neodoljiva - rekla je Anđela.

- Ma kome si ti neodoljiva? Zvezdanu, vau. Ti si izdala sve oko sebe - rekla je gledateljka.

- Prijatelji su moja privatnost - rekla je Anđela.

- Anđela je l' ste ti i Gastoz stvarno razmišljali o tetovažama? - upitala je Maša.

- Očekujte neočekivano od nas uvek - rekla je Anđela.

- Mene je Pavle dovezao jer sam ja htela da napravim skeč, ali on nije hteo da uhodi Anđelu i nije neki manijak. Što se Gastoza tiče mislim da mu se nisam dopadala nikada kao ni on mene. Meni je on drag jer ga gotivim i mislim da mu ne treba Anđela u životu - rekla je Sofija.

