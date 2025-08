Počinila si veliki greh, mogla si postati ub*ca: Ljilja Selimović nikad grubljim rečima pokušala da osvesti Sofiju, ali uzalud! (VIDEO)

Misli da je najpametnija!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Maša Mihailović večeras je ugostila Anđelu Đuričić i Sofiju Janićijević.

- Anđela, pišu mi da te pitam za Gringa - rekla je Maša.

- Ne, to ne postoji. To je Karićeva bliska osoba, odmah mi je bilo jasno kako se on smejao, a i meni je bio poznat glas - rekla je Anđela.

- Misliš da je Karić namestio svog prijatelja? - upitala je Maša.

- Ne, ali je lepo to prihvatio. To se nije desilo nikada - rekla je Anđela.

- Dobro veče, ovde Ljilja Selimović. Ne sviđa mi se što je Sofija potkačila gledateljku da je baba - rekla je Ljilja.

- Ja nemam ništa protiv baba, čak i moje babe gledaju rijaliti i ja to podržavam - rekla je Sofija.

- Ja sam radila i u invalidskoj sam penziji. Mnogo toga sam prošla kroz život, ali lepota je ono što nam je Bog podario. Nije lepo biti prema sebi toliko blag i voleti sebe, ali treba misliti na druge. Terza je prvi krivac, ali ne shvataš li devojko da si bila na pragu ubice? Da se Milica više istresirala, to dete bi doživelo spontani. Zaljubila si se, ali nekad moraju da se obuzdaju te strasti. Meni je nezreo čovek kad u tim godinama očekuje dete i to radi. On je plakao od sreće kad je ona ostala trudna, a on joj je okrenuo leđa? Kako bi se ti osećala? - rekla je Ljilja.

- Ja muškarca precrtam kada mi okrene leđa, ali takav muškarac nije za mene ako mi tako nešto uradi - rekla je Sofija.

Pomoli se da ti se karma ne vrati jer je to veliki greh. Htela bih da pozdravim Anđelu i njenog druga Gastoza. Vi ste prava ljubav i to se vidi. Anđela u poslednje vreme si smirena i nemoj više nikada da povisuješ ton - rekla je Ljilja.

Autor: N.Panić