Drugoplasirana takmičarka Elite 8, Anđela Đuričić sinoć je gostovala u emisiji "Narod pita", sa Sofijom Janićijević, a pred sam početak emisije Anđela je u razgovoru za Pink.rs otkrila sve o njenom životu.

Na samom startu razgovora, Anđela je otkrila kako teče njen i Gastozov BBF odnos:

- U dobrom smo odnosu, sve je super i normalno funkicioniše. Srećni smo i zadovoljni, a nazvali smo tako odnos da vam zagolicamo maštu - rekla je Anđela pa se osvrnula na to da je ona uvek bila protivnik tih odnosa, "kombinacija" a svi znaju za snimak gde se ona i Gastoz ljube, a govore da su BFF:

- Nismo mi nikada rekli da smo mi u kombinaciji, taj poljubac se desio samo tada na žurki, u naletu, i to je to. Što se tiče spavanja u istom krevetu, Gale voli da baca tako neke forice, njemu nekada ne možete da znate ni šta priča ni kako, zna da se šali. Ljudi njega često uzimaju za ozbiljno iako se on šali.

Anđela se osvrnula na to što ljudi upoređuju njen odnos sa Gastozom i Pavlom Jovanovićem, jer je i sa Pavlom bila drugarica:

- To ne mogu u isti koš da stavim, tu osobu ne bih mogla ni da komentarišem. Gastoz je moj bivši dečko, on je neko sa kojim pamtim najlepše stvari, imali smo svađica ali to ne gledam, on je meni najlepša uspomena iz Elite 8.

Anđela je otkrila kako gleda na kometnare da još uvek nije otišla da vidi svoju porodicu u Crnu Goru, već da čuva Gastoza:

- Neka se oni ne brinu, ne znaju oni ništa o mom privatnom životu, mene njihov život ne zanima, a ne znam što njih moj život zanima.

Autor: N.B.