Pavle obasipa Sofiju poklonima! Oglasio se za Pink.rs i otkrio da li je bacio oko na nju: Ma kakav isti odnos kao sa Anđelom, ovo je...

Detalji koji su sve zanimali!

Sinoć je ozbiljnu prašinu podigao zajednički dolazak na Pink televiziju Pavla Jovanovića i Sofije Janićijević. On ju je dovezao na suočavanje sa Anđelom Đuričić u emisiji "Narod pita", a mi smo ga pozvali kako bismo otkrili da li sa njom ima isti odnos kao što je imao sa drugoplasiranom učesnicom "Elite 8".

- Ma kakav isti odnos kao sa Anđelom, ovo je drugarski. Sofiju sam dovezao i dopratio kući jer mi se rad završio u klubu, pa smo se čuli da ne čeka taksi. Potpuno je drugarski... Ja sam njoj kupio igračkicu da joj se odužim jer je pričala sve pozitivno o meni - govorio je Pavle, a onda otkrio kako je došlo do zbližavanja sa Sofijom:

- Moj drug je prijatelj njenog oca. To je ta koncekcija, kontaktirali smo preko prijatelja sa njenim ocem i sa njom, sve je prijateljski - rekao je Pavle.

Pavle je otkrio i kako gleda na komplimente koje mu je Sofija uputila tokom boravka u "Eliti 8", kad je rekla da je on dobar frajer i da ne veruje da Anđela nije bila sa njim.

- To je više bilo u fazonu da dokaže da Anđela laže i da je to evidentna stvar - rekao je Pavle.

Jovanović je otkrio i kakve dokaze o Anđeli Đuričić je priložio Sofiji.

- Nisam ništa dao Sofiji, ja sam joj pokazao u telefonu sve o čemu se pričalo, ono što sam pričao da sve o čemu pričam imam dokumentovano - dodao je on, pa priznao da li je sinoćnu emisiju gledao iz kluba, pošto se u jednom trenutku javio Janićijevićevoj i imao zamerku na njenu izjavu:

- Mene fan stranice odmah obaveste kad neko nešto o meni kaže, a ona je pogrešila kad je rekla da sam ja nju zvao, a to nije tako, nego je ona mene zvala da me pita da je dovezem i da pravimo zaj*banciju. U priči me je pitala da joj kažem, pa sam je uputio u neke stvari, a nisam ja namenski zvao jer sam ja dokazao sve što sam rekao, sve je dokazano da je istina. Ja sam samo poslao poruku da nije istina to što je rekla, a ona je rekla da nije ukapirala da je tako rekla i da će da se ispravi - govorio je Pavle.

Za sam kraj Pavle je otkrio da li mu se Sofija dopala i da li bi bio sa njom.

- Nisam nijedne sekunde razmišljao na taj način, nego sam je samo odbacio kad me je pitala. Ona je lepa i zgodna to je neosporno, nisam je gledao u tom smeru. Ne razmišljam na taj način, nisam je do sad gledao na taj način i ne mogu bilo šta da kažem - priznao je Jovanović za Pink.rs portal.

Autor: A. Nikolić