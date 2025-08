Luka leži u krevetu sam, a ja... Aneli bez dlake na jeziku žestoko udarila na Sandru i Kačavendu! (VIDEO)

Nije ih štedela!

Aneli Ahmić pred početak suočavanja sa Sandrom Obradović i Milenom Kačavendom u emisiji "Narod pita" za naš portal otkrila je kako gleda na ljutite rivalke.

- One su meni presmešne, ali emisija traje do pola 6, a mene čeka dečko kod kuće. Zamisli Luka leži u krevetu sam, ja moram da sedim sa Kačavendom i Plovkom.

Milena je rekla kako je ponela zbog Aneli prašak protiv buva, na šta joj je Ahmićeva poručila:

- Možda Mileni pomogne prašak protiv vašaka, ajde videćemo koga će taj prašak da otera. Njih dve su jako smešne, videli smo kako provode vreme. Bogoukodno su se predstavile, čedne, po kafanama se opijaju i koriste svakakve stvari, to sam čula. Videli smo gde su one provodile vreme, a gde sam ja - rekla je Aneli, pa se osvrnula na to što su njene suparnice povele i obezbeđenje.

- Od koga njih da čuva obezbeđenje, od mene? Ja nikada nikoga nisam udarila. Nisam nikome pretila kao što su one pretile - dodala je Aneli.

Autor: A. Nikolić