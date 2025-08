Za nju to nije ponižavajuće jer je i sa Pavlom bila BFF: Kačavenda repetirala vređalicu i osula drvlje i kamenje po Anđeli Đuričić! (VIDEO)

Razvezala jezik!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Maša Mihailović večeras je ugostila Milenu Kačavendu, Sandru Obradović i Aneli Ahmić.

- Molim Aneli da uzima svoje terapije i da bude normalna, a ne da napada Milenu da je ušla u grad posle sahrane - rekla je gledateljka.

- Za to će biti tužena jer priča da sam ja išla u tržni centar dok sam bila na sahrani - rekla je Milena.

- Kažu naši tviteraši da Kuma kaže šta misli o Anđeli - rekla je Maša.

- Ja sam rekla sve što sam imala, ali me nerviralo njeni ponašanje. Najviše me iznervirala kada je rekla: ''Gastoze svi hoće da te diskvalifikuju'' i to mi je jeziva gluma bila - rekla je Milena.

- Kako su ona i Gastoz sad zajedno? - upitala je Maša.

- Pa to govori o njihovom karakteru, šta da kažem? Imaju veliko srce da praštaju - rekla je Milena.

- Kad je postalo društveno prihvatljivo da Anđela bude BFF sa Gastozom? - upitala je Maša.

- To nije za nju ponižavajuće jer je ona isto tako blejala i sa Pavlom - rekla je Milena.

Autor: N.Panić