Pretili su i meni i Baji: Sandra otkrila zbog čega ima obezbeđenje, oplela po Luki i Aneli, a evo u kakvom je odnosu sa bivšim suprugom (VIDEO)

Prethodne noći gošće emisije "Narod pita" bile su Milena Kačavenda, Sandra Obradović i Aneli Ahmić.

Pred sam početak emisije, porazgovorali smo sa Sandrom Obradović o njenom životu, ocu Luke Vujevića, Baji, ali i njenom bivšem suprugu.

Na samom startu razgovora, Sandra nam je otkrila da li se ona i Baja i dalje čuju:

- Baja i ja smo u kontaktu od mog izglaska, ne svakodnevno ali u normalnoj meri. Baja je insistirao na tome da imam obezbeđenje, jer smo i on i ja dobijali pretnje, zbog toga jeste obezbeđenje sa mnom, on se bavi sada sa time. - rekla je Sandra pa je otkrila da li obezbeđenje vodi samo kada ima susret sa Aneli:

- Za nju mi sigurno ne bi trebalo obezbeđenje, nemam čega da se plašim, ali kada je pogledam kao neka karikatura, što bi Ena rekla oslić, ili Milena smuđ, a ja bi dodala da je ona grdoba, jedino zbog toga mogu da se uplašim, ali je obezbeđenje je tu samo za posebne prilike - rekla je Sandra.

Sandra je prokomentarisala odnos Luke i Aneli i to što su počeli da žive zajedno:

- To je lakrdija, glumatanje, od njih dvoje nema ništa, oboje fejkiraju, videćete do početka nove sezone - rekla je Sandra pa se osvrnula na Kačavendin klan i njihov izlazak:

- Nama je u provodu bilo odlično i ponovićemo to, dokazali smo svima da je naše prijateljstvo još jače. Slali su udavarači piće, ima ih dosta, ali ne bavim se sa time, ne otvaram poruke iskreno, ne dajem pristupe svakome.

Sandra je za naš portal otkirla kada će se zvanično razvesti i da li je u kontaktu sa bivšim suprugom:

- Moj bivši suprug je u kontatku sa našim sinom, čuli smo se nakon mog izlaska, a on bi trebalo da dođe uskoro, nadam se da završimo to. On i ja nismo zajedno godinama, a kao što je on rekao, ja nisam obrukala nikoga, ni naše dete, ni porodicu, ni njega. - rekla je Sandra pa se osvrnula na susret sa sinom:

- Kada sam došla kući, morala sam da ga probudim, od tada smo nerazdvojni, i trudimo se da nadoknadimo to vreme koje nismo bili zajedno.

Detaljnije u nastavku.

Autor: pink.rs