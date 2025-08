U okviru rublike Insta rešetka, pratioci Instagram profila portala Pink.rs, postavljali su tokom jučerašnjeg dana pitanja Sandri Obradović.

Pred sam početak emisije, Sandri smo pročitali pitanja koja ste joj postavili, a evo kako su izgledali njeni odgovori:

Koliko košta obraz oženjena ženo?

- To su njihovih fanovi, ja nisam oženjena, nisam muškarac, ja sam žena.

Je l te nije sramota da uzimaš poklone i da kontaktiraš sa Lukinim tatom, pa i da voziš njegova kola?

- Zašto bi me bilo sramota, on je mene sve vreme podržavao, a zašto ja njemu ne bih pružila podršku.

Da li si se čula sa Janjušem?

- Nisam se čula sa njim, on jeste slao poklone, ali to je to.

Veza od pet dana pa sebe nazivaš bišom devojkom?

- Naš odnos je trajao mnogo duže, a to što su ljudi znali samo za pet dana, to je njihov problem, naša veza je trajala šest meseci.

Zašto dozvoljavaš nepismenim alapačama da te provlače kroz prljava usta, poput Site i Aneli?

- Jedino da kupim izolir traku i da im zalepim oko glave, oni se bave sa mnom, a ja se sa njima ne bavim.

Je l imaš poštovanja prema Lukinom tati, poneo se prema tebi kao otac?

- Imam poštovanje, ja sam njemu rekla da neću biti više sa Lukom, on je rekao da će da me usvoji.

Da li i dalje voliš Luku?

- Ne

Da li si promenila mišljenje o Anđeli i Nenadu ili ima mišljenje kao Milena?

- Nisam promenila mišljenje, mislim da mnogo muljaju i da fejkuju mnogo toga.

Je l shvataš da te Luka nikada nije voleo, a samo si sponzoruša da bi sela u auto?

- Auto je sada moj, tako da sponzoriša nisam.

