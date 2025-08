Spremila sam dokaze: Kačavenda objavila rat Aneli, otkrila da su ona i Luka ljubomorni na Sandru: Mi se vozimo maseratijem, a oni... (VIDEO)

Ne štedi!

Milena Kačavenda je u intervjuu za Pink.rs otkrila da je spremila mnoge dokaze protiv Aneli Ahmić:

- Imam apsolutno sve, svi su primetili da je utanjila glasić u emisiji. Spremna sam sve da dostavim i objavim, pitanje je koliko ću da je zgazim danas, a koliko nakon par dana. Došao je Luka da je brani, a sada je sve jasno da je Baja bio u pravu - rekla je Kačavenda pa je otkrila da li je obezbeđenje koje je došlo sa njom i Sandrom njeno ili Bajino:

- Naravno da je moje, to su moji sinovi iz prošlog braka, usvojeni, ma dajte, to su Bajini ljudi, Baja je razmišljao o tome, jer je svestan svega. Lukin upad je bio smešan, a on je pretio i rekao kako će da se susretne njegovo i Bajino obezbeđenje, molim vas, njih boli što smo mi došli maseratijem a oni pežoom.

Milena je nakon toga otkrila kako je Baja reagovao na ponašanje Aneli i Luke.

-Baja je šokiran, on je zgotivio Sandru i videlo se da se ona zaljubila, a komično je da se okreće da se Sandra mešala u neki odnos. Sandra je bila dostojanstvena, a njih su boleli pokloni, samo imaju spinovanje priča i ništa više. Ja imam sve crno na belo o Aneli i Luki - rekla je Kačavenda pa otkrila kako gleda na BFF odnos Anđele i Gastoza:

- Ma ja se više ne bavim sa njima, ne zanimaju me ni on, ni ona, ako su uspeli u svojoj nameri super. - dodala je Kačavenda.

Autor: pink.rs