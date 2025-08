Volim te i sad, ali ne znam da li me čuješ: Janjuš podelio uspomenu sa pokonijm bratom, potresim rečima mu se obratio (FOTO)

Bivši učesnik Elite 7 , Marko Janjušević Janjuš doživeo je porodičnu tragediju pre dve godine kada je njegov rođeni brat Mihailo oduzeo sebi život.

Janjuš redovno na svom Instagramu deli uspomene sa batom, a danas je podelio njihovu uspomenu iz detinjstva.

- Ovde sam te voleo najviše na celom svetu... Volim te i sada ali ne mogu to da ti kažem, ne znam da li me čuješ...

Jednom prilikom Janjuš je otkrio često da sanja brata.

- Probudiš me često. Probudiš me onako tiho, da ne čuje niko... Ne zameram ti ništa, jedino što mi bude žao kad me probudiš što prekinemo razgovor... Nema veze, opet ćeš doći - napisao je Janjuš tada.

Tokom boravka u "Eliti" Janjuš je pričao o pokojnom bratu i otkrio da nije bio upućen o njegovom stanju.

- Ma nije se ništa brate dešavalo, nešto mu je puklo u glavi, imaš takvih slučajeva koliko hoćeš, ja nisam znao ništa i niko od nas, jednostavno mu je tako naišlo u glavi, nije imao nijedan problem. Ima takvih slučajeva koliko hoćeš, možeš da si najsrećniji čovek, da imaš sve, kad ti tako dođe u glavi... ko zna koja je to muka, brate... - istakao je Janjušević.

Autor: N.B.