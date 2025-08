Ćutanje je zlato, ali videćemo dokle... Luka žestko odgovorio Asminu na prozivke, a ovo je imao da kaže za suočavanje Aneli i Janjuša! (VIDEO)

Rešeta!

Burnu noć iza nas obeležila je emisija ''Narod pita'' u kojoj su gostovale Aneli Ahmić, Sandra Obradović i Milena Kačavenda. Iako su gošće dovoljno same po sebi bile zanimljive gledaocima, totalni preokret napravio je i ogromnu prašinu podigao Marko Janjušević Janjuš kada je upao u studio usred emisije i prekinuo program.

Mi smo odmah želeli da saznamo od Luke Vujovića kako gleda na celokupnu emisiju punu tenzije i preokreta, a on je na samom početku otkrio je kako gleda na Janjušev upad u studio i suočavanje sa Aneli Ahmić:

- Prvo me iznerviralo pojavljivanje Sandrinog obezbeđenja i naravno da sam došao da je podržim. Što se tiče pojavljivanja Janjuša, moram da kažem da sam već daleko bio odavde i da sam se odmah vratio kad sam čuo. Došao sam pet minuta pre nego što je otišao, a meni se obratio sa: ''Pozdrav kralju'' i to je to. Dobio sam klipove gde sam video da je pričao da će unišiti mene i Aneli, ja nisam žrtva već je ćutanje zlato. Svi moraju da znaju da neću dozvoliti da diraju nešto što je moje, a pogotovo sada kada živimo pod istim krovom. Ja ne blatim ničije žene i devojke tako da mogu da rade šta hoće, ali ćutanje je zlato samo ćemo videti do kada će to trajati. Ja nisam čuo ništa loše o njemu od tih par zajedničkih prijatelja i mislim da nema ništa loše protiv mene, ali ako ima nešto lično protiv Aneli onda to treba i da kaže - rekao je Luka.

Takođe se Luka Vujović osvrnuo i na uključenje Asmina Durdžić, koji ga je javno prozvao sinoć u emisiji:

- Želim mu sve najbolje. On je mene zvao jednom i nisam se javio, ne znam stvarno šta želi da postigne. Ja sam ispoštovao svaku reč koju sam rekao u prošlom gostovanju, ali meni je to što on radi malo too much. Rijaliti je gotov i ja sam sada Luka koji želi normalan život, a ne život od pre 12 godina. Ja sam se opredelio da započnem novi život sa Aneli i z*jebao se svako ko misli da može da dira nešto što je moje - otkriva Luka.

