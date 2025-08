Ovo je novi dečko Anite Stanojlović: Javnost ga već poznaje, Gastoz raskrinkao sve detalje tajne afere! (VIDEO)

Pobednica sedme sezone rijalitija se ponovo zaljubila!

O životu Anite Stanojlović se mnogo piše, a fanovi nje i Anđela Rankovića pomno prate svaku objavu i sliku na društvenim mrežama. Iako su mnogi priželjkivali njihovo pomirenje nakon haosa koji je izbio za Novu Godinu, čini se da su i jedno i drugo potpuno nastavili dalje i sreću pronašli u novim partnerima.

Pre par dana, pobednica ''Elite 7'' na svom Instagram storiju objavila je da ima dečka, ali čini se da mu do sad još uvek niko nije ušao u trag i otkrio o kome je reč. Iako je ona mislila da će ovog puta uspeti da sakrije identitet svoje voljene osobe i uživa u privatnosti, to ipak nije bilo moguće kao ni do sad.

Nenad Marinković Gastoz sinoć je posle izlaska otišao da jede i sa fanovima hteo da se našali da je on pobednik i istakao ime lokala brze hrane, ali tom prilikom i slučajno ili namerno usnimio Anitu Stanojlović i svog druga Boškića. Šta li će pobednica sedme sezone imati da kaže na ovo i da li će potvrditi ili pak demantovati da je s Boškićem u vezi, ostaje nam da saznamo.

Autor: N.Panić