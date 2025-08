Raskrinkana Aneli Ahmić: Ovo su dokazi crno na belo, uhvaćena u ozbiljnim lažima! (FOTO+VIDEO)

Pojavile se šok fotke dopisivanja sa njenog starog profila!

Aneli Ahmić tokom boravka u najgledanijem rijalitiju u regionu govorila je o svom starom profilu na Instagramu koji je bio ugašen, ali ga je po svemu sudeći vratila i promenila ime.

Nju su odale tagovane fotografije, iako joj je ime "orhideja_aaa", pa su ljudi tako zaključili da se radi o njenom nalogu.

Kako je profil vraćen mogle su da se čitaju i poruke koje je slala, a tu je bilo dosta pljuvačine.

- Ja sam imala pre neki dan one pletenice, ne znam na koga je mislila verovatno na mene. Zamisli kakva je to k*rva, pa ja ne kopiram Kim Kardašijan, a na nju. Ona živi od toga da nekoga proziva, ona je zla - glasila je poruka koju je Aneli snimila.

Pored toga pojavile su se i poruke koje je slala Asminovoj sestri.

- Pa iskreno ništa sad nije bilo, rekla sam ti da ću ih opet uskoro objaviti. Njegovi nikako da shvate da on ne može imati kontakt sa Minkom, a zovu ga stalno da dođe i pišu mu. E pa sad im je dole otišao i sad ću svima pakao da napravim... reci Sudi isto da se ne petlja i ne sluša njihove priče. Ja sam jasno svima rekla da ne može ići u Ćazin i da ne može imati kontakt sa Minkom. Od danas može slobodno jer me vie ne tanima, isterala sam ga iz kuće. Tako slobodno reci jer Bog zna šta je on izmislio - pisala je Aneli.

Međutim, to nije sve. Tokom "Elite 8" spekulisalo se i o tome da li je nešto imala sa drugom Jovane Tomić Matore, Ivanom Kokom, a sad su se pojavile i poruke u kojima se raspitivala još tad za njega.

Zbog čega je Aneli vratila ovaj svoj profil i da li Luka Vujović zna za to, ostaje da saznamo.

Autor: Pink.rs