Ona više nije ni za plavi most: Uroš Stanić repetirao vređalicu i nanizao žestoke prozivke na račun Sofije Janićijević! (VIDEO)

Ne može da je podnese!

U toku je emisija ''Narod pita'', a voditeljka Ana Radulović ugostila je Stefana Kordu, Anu Nikolić i Uroša Stanića.

- Dobro veče, ovde Marija iz Pazove. Moram da kažem da je ponašanje Gastoza i Milene bilo strašno, ali dobro - rekla je Marija.

- Gospođo, nekada ih ponesu emocije jer su ipak bili bivši prijatelji - rekla je Ana Radulović.

- Moram da kažem da je Ana Nikolić veća dama od svih i svaka ti čast na tome. Ti momka možeš naći kako god okreneš, nemoj sebi da dozvoliš da te neki momak ponižava i da se ponaša kao Korda - rekla je Marija.

- Zato sada i nismo zajedno, on me više ne zanima i to je ravna linija - rekla je Ana.

- Moram da pohvalim Uroša da je car, ti si divan momak. Sve što sam divno rekla za tebe, moram da se izvinim. Uroš je bio pravi prijatelj Ani - rekla je Marija.

- Znam, kasno sam to shvatila - rekla je Ana Nikolić.

- Uroše svaka ti čast što si ostao veran Milici i što si nastavio da gaziš Tetovku - rekla je Marija.

- Naravno, ona je Esmeralda i karma je k*čka. Bog sve vraća i ono što je radila mojoj drugarici joj nikad neću oprostiti. Ona više nije ni za plavi most - rekao je Uroš.

Autor: N.Panić