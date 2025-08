PREBLEDEO KAO KRPA! Đole Kralj raskrinkao Kordin plan da zgrne lovu putem sajta za odrasle, a savete tražio od njega! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ana Radulović večeras je ugostila Stefana Kordu, Anu Nikolić i Uroša Stanića. Usledilo je uključenje bivšeg učesnika Elite, Đoleta Kralja.

- Ana, rešila si se ovog skota. Upravo sam čuo, Korda, je l' znaš ko je Runja? - pitao je Đole.

- Ne - rekao je Korda.

- Preko njegovog druga si se raspitivao da otvoriš OnlyFans. Nisam znao da hoćeš da prodaješ svoje telo. Runjo, možeš da pošalješ dokaze - rekao je Đole.

- Nije to tačno, nisam ja mentol da prodajem svoje telo - rekao je Korda.

- On se nije odvajao od Saške, non stop je bio za našim stolom. Molio je i zvao posle da ide kod nje, da se vidi sa njom da pravi Anu ljubomornom. Upravo mi Runja kaže da je slodbo kažem da je sa njim hteo da snima - rekao je Đole.

- To je Marko Zec dok je bio kod mene, on je sa njim bio i pričao i pitao me za OnlyFans, a ja sam iskulirao. Marko je pozvao Runja i rekao da uđem na instagram i pogledam slike, ja sam odmah ušao i izašao. Ja tog Runju ni ne poznajem - rekao je Korda.

- On je na sve spreman, ništa me ne bi iznenadilo - rekla je Ana.

- Ja ne znam ni kako se to otvara ni kako se tu pretplaćuje - rekao je Korda.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić