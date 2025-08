OD MISTERIJE DO EKSPLOZIJE! Pink.rs u posedu snimka Anite Stanojlović i njenog novog dečka: Blistaju u ljubavi, dok se ljube pred svima (VIDEO)

Anita Stanojlović, pobednica “Elite 7”, konačno je otvorila novo poglavlje svog života. Nakon turbulentnih veza, razvoda i rijaliti lomova, Anita je otkrila da je zaljubljena do ušiju.

Iako se Anita trudila da sve sakrije, delila je samo fotografije s pola lica ili ruke, sada je konačno razrešena misterija ko je njen novi dečko. Pre par dana, pobednica ''Elite 7'' na svom Instagram storiju objavila je da ima dečka, ali čini se da mu do sad još uvek niko nije ušao u trag i otkrio o kome je reč. Iako je ona mislila da će ovog puta uspeti da sakrije identitet svoje voljene osobe i uživa u privatnosti, to ipak nije bilo moguće kao ni do sad.

Nenad Marinković Gastoz nedavno je posle izlaska otišao da jede i sa fanovima hteo da se našali da je on pobednik i istakao ime lokala brze hrane, ali tom prilikom i slučajno ili namerno usnimio Anitu Stanojlović i svog druga Boškića, te se pokrenula priča da je možda upravo Boškić njen novi dečko.

Nakon što je Gastoz objavio snimak Anite i Boškića, Pink.rs je došao u posed snimka, sa žurke povodom kraja Elite 8 na kojem se ljubavi par ljubi, te je sada svima jasno da je srce pobednice Elite 7 osvojio upravo najbolji prijatelj pobednika Elite 8.

Detaljnije u nastavku.

Autor: Pink.rs