NIKAD SREĆNIJI: Uroš Stanić objavio sliku sa dečkom kako se ljube, evo ko je njegov izabranik (FOTO)

Zaljubljen!

Uroš Stanić jedan je od rijaliti učesnika koji privlači najviše pažnje jer je poznat po brojim skandalima koje pravi. On je danas na društvenim mrežama iznenadio sve svoje pratioce, kad je objavio fotografiju sa misterioznim dečkom.

Nime, Stanić je juče podelio sliku iz noćnog izlaska, na kojoj je u strastvenom zanosu sa drugim muškarcem, za kojeg je sinoć pred emisiju Narod pita, otkrio da je njegov dečko.

- Ja sam emotivno zauzet. Srećan sam, imam dečka, prelepo mi je. Ne želim da ga eksponiram, posvećen je pažljiv i romantičan. On je iz Beča, moje je godište. Bili smo danas u bioskopu. On mi pruža ljubav koju sam želeo da imam. Zove me, brine se, teši me. Ko god da mi poruku ide na blok, a njemu ako neki muškarac pošalje poruku, pravim mu pakao od života. Uživamo u ljubavi. Ima novca, to mi nikad nije bilo presudno. Gradićemo zajedno sve - rekao je Uroš sinoć.

Uroš je danas na svom Instagramu okačio sliku njega i njegovog dečka kako se ljube, a kako je sam rekao on je presrećan što je našao nekog ko mu pruža neverovatno podršku.

Autor: N.B.