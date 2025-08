Progovorio o njegovom pozivu!

Tokom sinoćnje emisije "Narod pita" Đole Kralj se uključio uživo u progoram i otkrio da je bivši učesnik Elite 8, Stefan Korda, molio bivšeg farmera Milana Runju da ga ubaci da se snima za OnlyFans, što je Korda sve vreme poricao.

Nakon što je Pink.rs došao u posed prepiski Milana Runje i Marka Zeca u kojima se vidi šta je sve Korda tražio od Runja, stupili smo u kontakt sa njim kako bi nam otkrio šta je zapravo sve Korda tražio od njega:

- Moram da kažem da je mene zvao Korda preko zajedničko drugara, tačnije bivšeg takmičara Elite 8, kako bi saznao koliko ja zarađujem od Only fans-a. On je mene molio da mu pomognem da napravi nalog i da mu objasnim kako se to radi tamo, da bi on pokrenuo svoj OnlyFans. Čovek nije hteo da me pusti na miru, sve vreme me je cimao i smarao. - rekao je Runjo pa je dodao:

- Ne mogu da verujem šta je lik radio i Ani i svima, težak je lažov i manipulator. Bukvalno mi se nabacivao, molio me je da se snimamo zajedno, čak mi je nudio u novac za to, čovek je oboleo. Konstantno me je pitao koliko zarađujem, pa sam mu na kraju i rekao da zarađujem oko 15 hiljada evra samo da me ne bi smarao više, ali očekigledno to njemu nije bilo dovoljno. Najgore od svega je to što laže za sve, hvala Bogu pa ga se Ana rešila.

