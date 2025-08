Kačavenda oplela po bivšim cimerima, pa najavila TUŽBE! Evo koga je proglasila NAJVEĆIM LOPOVOM u Eliti (VIDEO)

Milena Kačavenda spremila tužbe!

Milena Kačavneda bez dlake na jeziku za kamere portala Pink.rs progovorila je o bivšim cimerima, a tom prilikom je i priznala da je pripremila tužbe zbog spornih video klipova koji su procureli u javnost.

- Bilo je svakakvih situacija, ali ne mogu time da se bavim. Krala se hrana i cigarete, Korda gde prođe... Munja naravno, baš se puno govorilo o tome -rekla je Milena na račun krađa u Eliti, a onda je progovorila o njenim snimcima koji su uzburkali javnost.

- Odgovaraće za to, novinari su upućeni. Prošle godine sam kratko bila napolju, ali sam prikupila dokumentaciju. Teraću do kraja i neću se smiriti dok ne bude doterano do kraja. Nije učesnik rijalitija, a mogu da kažem da vam je skoro pa kolega -rekla je Milena.

Autor: M. V.