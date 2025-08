Šok u emisiji uživo!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Maša Mihailović večeras je ugostila Borislava Terzića Terzu, Danijela Dujkovića Munjeza, Nenada Macanovića Bebicu i Milenu Kačavendu.

- Terza, kako ti je u životu i odnosu sa Milicom? Da li si upoznao Barbarnu?

- Milica se vratila sa mora, pitao sam je da vidim ćerku, a ona mi je rekla: "Ko ti brani". Videćemo se sutra u 12 sati. Videćemo se negde, parkić neki. Malopre su mi stigle poruke da je neću videti nikad jer sam smrad i ološ, zagrlio sam Kačavendu. Očigledno će morati da ide preko suda jer ne može da se nađe zajednički jezik. U pravu je ona za neke stvari, ali ne može ona da mi brani moj život, sa kim ću da se viđam i družim. Je l' ona bila sa rajačićem?! Mene njen ljubavni život ne zanima. Kaže da je blamiram jer sam sa Slađom, pa što te blamiram!? Meni je najbitnije dete - rekao je Terza.

- Upravo mi šalje poruku: "On blamira dete svojim izborima. Izbacuje storije, a ne zna kako dete izgleda" - rekla je voditeljka.

- Ona je bila na moru 20 dana! Kaže mora da me pljuje da bi zarađivala na TikToku. Neću ništa da pričam. Problem je što ja izbacujem storije i što sam ja sa Slađom. Šta je tu problem? Moj ljubavni odnos nema veze sa detetom! Ja je nisam blatio, rekao sam sve najnormalnije, šta više da uradim!? Njoj smeta moj život i što ću ja da odem na more. dete će imati sve, pusti me da živim svoj život! Daj mi da je viđam, je l' treba da idemo na sud!?

- Kaže da ćeš se boriti za dete sa Balija - rekla je voditeljka.

- Eto, a ona je bila 2 puta. Nisam bio na moru 10 godina! Ona je nastavila svoj život, imala je momke i posle mene. Sad ja ne smem nigde da idem. Sedi kući Terza i ćuti, uradio si najgoru stvar, a ona može da ide gde hoće. Ne želim probleme i da se nerviram - rekao je Terza.

- Šta ti kaže porodica? - pitala je voditeljka.

- Oni su za dete, da dođe kući da ih upoznaju. Ona ne može da dođe u kuću. Ona je oblatila moju porodicu. Šta su njoj krivi moji otac i majka? Nije ona bila sa mojim ocem nego sa mnom. Što vređaš decu od mog brata? Kako da ti pomogne, a ti ga vređaš i baltiš - rekao je Terza.

- Kaže: "Beba ne može bez mene nigde, šta priča lik" - pročitala je voditeljka.

- Ako odemo na sud ja ću dobiti starateljstvo. To je moje dete. Ne želim ja njoj dete da uzimam, ali dete treba da ima i drugog roditelja. Nisam poginuo, a nisam ni mrtav. NJoj je bitan Bali i Poršelina, a ne da popričamo o deteu. Poslala mi je snimak da je prvi put izgovorila "Tata, tata" - otkrio je Terza.

- Poslala mi je upravo: "Zašto nije došao na more da vidi dete nego se javio posle tri dana" - pročitala je voditeljka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić