Goca Dujković totalno promenila ploču! Konačno prihvatila ljubav Munje i Stefani, pa progovorila o unuku i DNK testu (VIDEO)

Neočekivani pozivi!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Maša Mihailović večeras je ugostila Borislava Terzića Terzu, Danijela Dujkovića Munjeza, Nenada Macanovića Bebicu i Milenu Kačavendu.

- Dobro veče, ovde Stojan. Ja sam ponosni penzioner i moj favorit je Munjez. Bebica se malo izvukao pored ovde. Vodi računa o svojoj ćerkici što ti se rodila. Mogao bih da pozdravim i mog prijatelja Nikolu koji me spasio iz Francuske, a bili su me proglasili pokojnim - rekao je gledalac, nakon čega je Munaj tražio njegov broj telefona.

- Da li ćeš ga stvarno zvati? - pitala je voditeljka.

- Evo zovem - nakon čega se uključila gledateljka:

- Nikad bolju emisiju niste imali. Sedite i primirite se Milane i Žiko. Prvi put da smo se nasmejali do suza. Što se tiče gospođetine koja se češe po levom dlanu - rekla je Munjina majka.

- Hvala Vam, ja sam Vas dobro procenila - rekla je Milena.

- Nemoj se družiti sa tim mafijašima tu, da izuzmemo Bebicu. Nemoj da te iskvare molim te - rekla je.

- Udaj se za mene - Terza je prišao Kačavendi.

- Milan i Žika original, neće da ćute da mogu da komuniciram normalno. On nije miran ni kad spava. Grdim ga, svađam se sa televizorom, ali ne vredi. Milana leo izgledaš, ne osvrći se na negativne komentare - rekla je Munjina majka.

- Oni mene stalno zezaju, ovaj Vaš jarac i ova kanta od fudbalera. Ja sam mislila da se znaju od spolja, ali eto spojila ih je neka sudbina... - rekla je kačavenda.

- Sudbine su različite, ne zna se nikad šta koga čeka - rekla je Munjina majka.

- Munja je konačno upoznao Kostu, kako Vi to komentarišete? - pitala je voditeljka.

- Ja sam srećna kad je on srećan. Danas sam i oplakala, prvi put sam videla dete preko vido poziva. Ja sam samo njega podržala, on je prvi tražio DNK test. Ne želim nikoga da vređam, a posebno ne osobu koja mu je rodila dete. Ja sam tražila DNK zbog cele nacije da im zapušimo usta. Dete jako liči na njega, to sam danas videla. Mi smo uz njega, uvek smo ga podržavali. To je on kakav je večeras. Suza i suza smo prolili. Njih će uvek vezivati dete. Da je postojala ljubav, to se videlo. Nikad nisam videla da je plakao za nekim, za njom je plakao. Postojala je tu neka ljubav. On je jako ljubomoran na nju i ona na njega, a tu nema života. Ja bih želela svakom da opstane u braku. Dete tuguje i za mamom i za tatom. Bebice, za tebe mogu reći da si bio dobar u Eliti. Umeš ti dobar savet da daš. terza probaj sa Milicom da spustiš loptu zbog zlatnog deteta - rekla je Goca.

- Ako se smuvaju Barbara i Kosta, dete će biti Veličković Terzić Dujković Grujić, dok se potpišu zatvoriće se opština - rekao je Munja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić