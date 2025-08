Kačavenda aktivirala vređalicu: Pala žestoka pljuvačina po odnosu Luke i Aneli, ne može da ih smisli! (VIDEO)

Ona ih pljuje dok ih Terza životom brani!

U toku je emisija ''Narod pita'', a voditeljka Maša Mihailović je ugostila Milenu Kačavendu, Nenada Macanovića Bebicu, Danijela Dujkovića Munjeza i Borislava Terzića Terzu.

- Kako komentarišete odnos Luke i Aneli? - upitala je Maša.

- Ja sam se čuo sa Lukom, oni su baš super. On i Aneli su iznajmili neki stan luksuzan i uživaju. Ona je sada otišla u Sarajevo po Noru i to je to - rekao je Terza.

- S*re mi se od njihove lažne ljubavi. Ne znam zašto nisu otišli zajedno u Sarajevo kad su tako tvrdili da će biti - rekla je Milena.

- Ja ne znam što ste vi ljubomorni, ljudi uživaju - rekao je Terza.

- Ne znam da li si pogledao njenu facu kada je Janjuš ušao u studio, ona se topila. Luka će shvatiti da mu je to najveća greška, on se zaljubio kao tetreb - rekao je Bebica.

- Ona je namerno pokazala sliku njegove supruge jer je znala da će ga isprovocirati, a njene i Lukine reakcije su skandalozne. Nakon Janjuševog odnosa sam sigurna da je Aneli ušla u odnos s Lukom samo da bi nabila na nos Sandri - rekla je Milena.

- Ja se čujem sa Lukom i Aneli i s njim sam stalno na vezi, znam kako uživaju i da su te priče takve gluposti - rekao je Terza.

- Terza kao prijatelj: Munja ili Terza? - upitala je Maša.

- Ja volim prijatelje iste, obojica su mi dragi. Oni su moji prijatelji i svi su mi isti - rekao je Terza.

Autor: N.Panić