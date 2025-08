I dalje prave priču: Bebica dao svoj sud o Anđeli i Gastoz, a evo šta kaže za nov sukob Miljane Kulić i Ivana Marinkovića (VIDEO)

Ne štedi!

Na samom startu razgovora, Bebica je komentarisao odnos Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza.

- Ne znam da li su stigli, znam da su krenuli ali ne znam da li su stigli. Oni su meni jako zanimljivi, jako me zanima gde idu. Anđela je najavila spektakularni događaj, ali da li će biti videćemo. Ja ih vidim isto kao što sam ih komentarisao, oni i dalje po mom mišljenju prave priču - rekao je Bebica.

Bebica se osvrnuo na to da Milica Veličković ne dozvoljava Terzi da vidi njihovu ćerku:

- Ja sam to i rekao, da mi je to katastrofa, Milica njemu zamera stvari koje nemaju veze sa detetom, ispada da mu ona ljubomoriše na bilo kakav odnos sa bilo kojom devojkom, deluje da ga Milica maltretira. Terza jeste uradio najgoru stvari, jeste njoj Sofija bila problem, i to što je ona tražila od njega, ali dete ne treba mešati u to.

Bebica je potom otkrio da li zna da je Ena Čolić u kontaktu sa bivšim dečkom, koji je njegov prijatelj.

- Nisam čuo to, on jeste super momak, znam da su se razlišlli u normalnim odnosima, ne znam u kakvom se kontekstu čuju, ali ona je slobodna devojka, tako da ima pravo - rekao je Nenad pa se dotakao sukoba Ivana Marinkovića i Miljane Kulić:

- Ko je očekivao da će nešto drugo desiti, i prošle godine je bila priča da je Ivan dobar otac, pa je postao najgori, opet nisu otišli na more iako je ona to očekivala.

Autor: pink.rs