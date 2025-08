Izjavila je da nije zadovoljna ponašanjem Ivana Marinkovića prema njihovom sinu. Planira da pokrene zahtev za alimentaciju zbog nedostatka podrške od oca deteta.

Miljana Kulić uživa na crnogorskom primorju sa majkom Marijom i sinom Željkom.

U intervjuu za "Blic" Kulićeva je otkrila kako provode vreme, ali i da li joj nedostaje Ivan Marinković.

- Evo mene direktno sa masaže, sva sam čupava. Masirao me čovek od glave do pete, sve me živo boli, ukočila sam se, verovatno od klime, jer spavam gola. Ne znam šta je ovo, umorno se osećam, nikako ne mogu da se probudim pre 13h na moru, a mama i Željko se bude oko 8 najkasnije - kaže ona i dodaje:

- Da, Željko i ja provodimo sve vreme zajedno, čim se probudim, odemo na plažu, igramo se, kupamo se. Juče ga je otac jednog dečaka učio da pliva, pošto Željkov otac još nije došao. Odlično se provodimo, a idem i ja na nastup Tee Tairović.

Kako kaže, Ivan joj nimalo ne fali, ali je besna i izrevoltirana jer nije ispunio obećanje koje je dao sinu, te je osula drvlje i kamenje po njemu.

- Apsolutno sve sam mu platila, rekla sam da ću i prevoz da mu platim, da može da jede i pije koliko hoće, da imam novac za apsolutno sve, da samo dođe zbog Željkove sreće, on mi je napisao: “Nema šta meni ko da plaća”. Ja sam se tu iznervirala i bacila sam telefon i razbila. Ja sam ga otpratila. Napisao mi je: “Prestani da zivkaš, radi šta hoćeš” i onda sam se ja iznervirala i zato sam ja sve ono objavila na društvenim mrežama. Dokazao se on i sa Lenom, a i sad sa Željkom. Iako ovde ima sve, njemu je bitnije da klošari po kraju i da pije tamo, nego da bude sa detetom - kaže ona i dodaje:

- Volela bih da dođe zbog Željka, ali vremenom će svejedno da mi postane, a nadam se da će i Željku kada odraste. Za sada mu ništa ne pričamo kakav je, shvatiće sam neke stvari, kada poraste, sve ću mu objasniti.

Miljana je kivna na Ivana Marinkovića jer se nije postavio kao otac njenom sinu, nego su mu alkohol i rijaliti preči nego porodica, te se dotakla i njegove ćerke Lene koju je dobio u braku sa Gocom Tržan:

- Sve što je Jelena rekla za njega, sve je istina. On kad je bio kod nas kući, alkoholisao se, ne možemo viskija da se nakupujemo u prodavnici. Pije po celu noć, i onda legne alkoholisan pred detetom. Smradina jedna. Svi treba da dignu ruke od njega i da crkne kao pseto. Lena je digla ruke od njega i Željko će, nadam se, kad poraste. Običan jedan smrdljak. Čim budem otišla u Niš, upisujem njegovo ime i prezime, neće više da bude “NN” i ima svakog meseca da plaća alimentaciju. Znaš šta je kupio detetu rođendan? - Patike od 5.000 dinara. Misliš da se ponudio da plati nešto u restoranu? Rekao je: ”Što kući ne napravite?” Klošarčina jedna, kako ga nije sramota? Zaradio je 100.000 evra, a detetu je došao sa 40 evra. Nije sve u novcu, ali ne znam kako taj čovek nema ni obraza ni srama. Naravno da sam izrevoltirana i besna, neću više da laže dete. Jeb*o mu pas mater i meni kad sam bila sa njim, ali dobro, ne bih imala ovo zlatno dete. Jedino je to sreća u nesreći, a on je jedan težak ološ, alkoholičar i narkoman.

Nijednu alimentaciju nije platio

Kulićeva ističe da nema nameru da ga zove više i podseća ga na roditeljske obaveze, već će zahtevati od njega alimentaciju.

- Nemam ja šta da obavljam razgovor sa njim. Meni njegov dinar nije potreban, niti sam bilo šta tražila niti očekujem bilo šta. Za sedam godina nijednu alimentaciju nije platio. Znate i sami da nije hteo da dođe u porodilište da izađemo zajedno i onda ja nisam htela da ga upišem kao oca, e pa sada ću da ga upišem i ima da plaća alimentaciju, kao što je Leni plaćao. Nije Goca Tržan ništa bogatija od mene, čim može njoj da plaća može i drugom detetu. A hteo je i treće dete sa onom Aleksandrom iz Bujanovca, a nije sposoban da sebe čuva, a kamoli decu.

Ne mogu nikoga da zavolim

Kulićeva kaže da joj partner nije potreban.

- Ne može ništa da se desi, jer ja ne mogu da zavolim niti da se vežem za nekoga. Idem samo na nastup, biće tamo Maja Marinković i Lepi Luka, sa njima ću da se provodim.

Dala je i obećanje da će smršati, pa ponovo iskoristila priliku da pecne nekadašnjeg partnera.

- Nisam prevarant kao on (Ivan). On je smršao od nedozvoljenih supstanci, a reklamira ih kao čaj. Ja ću se bockati malo u butinu, malo u stomak, pa ćemo videti ishod. Nadam se da ću smršati 30 do 40 kilograma i da ću biti raketa tamo do Nove godine.

Autor: S.Z.