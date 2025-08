ODVEZAO SAM JE KUĆI I... Peja doneo konačnu odluku o odnosu sa Enom Čolić, pa istakao da njegova majka Zlata nije imala nikakav uticaj na konačni sud!

Pejić je priznao da se trenutno oseća dobro i da, iako se još nije potpuno odmorio od napornog učešća u rijalitiju, uživa u slobodi i odmoru kod kuće

Bivši učesnik rijalitija „Elita“, Jovan Pejić, otvoreno je progovorio o svom trenutnom emotivnom statusu, odnosu sa bivšom devojkom Enom Čolić, kao i o porodici i planovima nakon završetka rijalitija.

Pejić je priznao da se trenutno oseća dobro i da, iako se još nije potpuno odmorio od napornog učešća u rijalitiju, uživa u slobodi i odmoru kod kuće.

- Super se osećam sada kada sam na slobodi. U Eliti jeste na trenutke bilo naporno, tako da se još uvek nisam skroz odmorio, ali tek ću. Na moru je lepo, ali najlepše je kod kuće, tamo gde je mamina hrana, a bitno mi je i da su oni zadovoljni kada je moje učešće u rijalitiju u pitanju - rekao je Jovan.

- Sećam se da su neki pričali da smo se u rijalitiju pravili i da smo glumili mnogo što šta, ali to to nije baš tačno. Znam da je majka gledala sve i da je htela u nekim trenucima da uđe u televizor - dodao je on.

Dotakao se i odnosa sa roditeljima, istakavši da su i tokom zajedničkog života, ali i nakon razvoda, njegovi roditelji ostali u dobrim odnosima.

- Otac je lagao malo, ali sa druge strane, te bele laži nekad bolje utiču nego ove druge. Tačno je da roditelji sada imaju super odnos. Sa jedne strane, oni su i dok su bili zajedno i posle razvoda ostali u prijateljskim odnosima. Čak su i na Farmi ako se sećate bili u dobrim odnosima. Bezveze mi je kad neko ne priča sa nekim, najbitnije je da je majka i sa Hasom i sa svima u dobrim odnosima, a kad se vratim u Beograd jedva čekam da ih sve skupim na jednom ručku - rekao je Peja.

O odnosu sa bivšom devojkom Enom Čolić, Pejić je rekao da su se nedavno sreli u emisiji i da su razgovarali bez svađe. Ipak, naglasio je da ne očekuje pomirenje u skorije vreme.

- Što se Ene tiče, biću maksimalno iskren. U emisiji smo se posle dužeg vremena sreli. Drago mi je što je to bila jedna gospodska emisija. Drago mi je što se nismo svađali, nismo pravili haos. Glupo je da devojka ide taksijem kući. Naravno da sam se ponudio da je odvezem kući. Popričali smo o svemu, šta zameramo jedno drugom, ali ne verujem da će doći do pomirenja. Da sam hteo, pomirio bih se sa njom unutra. Odlučio sam da budem slobodan, i sad trenutno mi ne prija neko žensko društvo - iskreno je priznao, pa nastavio:

- Mislim da bi na silu bilo nešto sada sa nekom devojkom, možda se Ena i ja sretnemo za pet godina, pa ponovo bude nešto, nikad se ne zna. Drago mi je što je otišla kod svoje porodice u Sloveniju, tako i treba. Treba da se ispričaju, a oni će njoj da kažu najbolje u čemu greši, a u čemu ne. Dete se svakako najviše voli. Čudno mi je što se sad čujemo kao prijatelji, ali mi je i drago sa jedne strane, jer nema potrebe da se ne čujemo.

Jovan je dodao i da normalno smatra da mu je majka uvek na prvom mestu, pre nego devojka, sve dok ne stupe u brak. Takođe je otkrio da ga je majka uvek podržavala i da se nije mešala u njegove emotivne izbore.

- Normalno je da majku stavljam ispred devojke sve dok mi u nekom trenutku ne postane žena. To mislim da je ispravno, tako da nema tu mnogo polemike. Izgubili smo se nekako unutra, žao mi je zbog toga, a iskreno mislim da je kvalitetna devojka i da nije loš čovek. Moja majka nije ni za šta kriva. Čak je Zlata u čestitki za Uskrs pisala da treba da radim šta hoću i sa kime hoću. Nikada se nije ni mešala u moj odnos sa devojkama i u moje izbore. Majka je stalno zvala drugarice da priča sa njima o meni, teško je kad si sam kod kuće i nemaš sa kime da porazgovaraš o nečemu što te muči. Prijatelji mi jesu rekli da sam se super pokazao, kao i da sam umeo da pokažem zube kad treba.

Autor: S.Z.