Bajo Vujović zakukao u UŽIVO progamu: Uložio svaki atom snage da osvesti sina, pa najavio žestoko raskrinkavanje! Luka ne može da dođe sebi! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ana Radulović večeras je ugostila Luku Vujovića, Sandru Obradović i Uroša Stanića. Usledilo je uključenje Lukinog oca, Baje Vujovića:

- Dobro jutro. Prvo da pozdravim svog sina Luku, volim te najviše na svetu. Evo tvog Baje, da se javim prvi jer si ti mene napravio i rodio, a ne ja tebe - rekao je Baja.

- Baš tako. Sin na službi sluša - rekao je Luka.

- Tata te ceo život brisao i obrisaće te i jutros. Obrisaću to što se*eš. Nemate vi toliko vremena koliko ja mogu da pričam i objasnim, ali je jedno sigurno da ja volim svog sina najviše na svetu. Pogled njegov noćas je onaj koji sam ja rodio, pre ovoga nije bio moj, zato sam se i javio. Ja dolazim za 10 dana u Beograd i dajem izjavu za sve - rekao je Baja.

- Može - rekao je Luka.

- Nisam prepoznao njegov pogled i njegovo ponašanje, to je moj gu*onja. To nije on!Pričaću o tome kad dođem u Beograd - rekao je Baja.

- Luka Vam je dao ultimatum večeras za Sandru - rekla je voditeljka.

- Nema te sile koja može da me zaustavi da pričam sa Sandrom! Neka kaže i nikad mu se neću javiti. On zna ko je rekao šta je između mene i njega problem, a ja nisma odustao. Neka se zakune u Nou, ajde - vikao je Baja.

- Koji problem? - pitao je Luka.

- Bio ej neki problem gde ja nisam odustao. Ne između tebe i mene. Mnogo veći problem je bio gde sam trebao da ćutim, a nisam. Ma kakva Aneli!? Pričam za moj i tvoj problem u Švajcarskoj -rekao je Baja.

- Ne znam o čemu priča - rekao je Luka.

- Pričaćemo kad dođem! Je l' te boli Ahmićka? Pričaću o tebi i tvojoj majci, o petu tvom bratu. O tome ću da pričam - rekao je Baja.

- O Sneški, o svojoj ženi - dodao je Luka.

- Hoćeš da ti pokažem poruke sa Zlatibora? Prodao si oca zbog Site! E neće moći ove noći - povikao je Baja.

- Gu*onja moj - rekao je Luka.

- Ne teraj me da plačem - vikao je Baja.

- Sramoto jedna, ovo si mi uradila sa ocem. Čoveku treba pomoć, 20 operacija je imao - skočio je Luka.

- Šta je bilo bre? Dolazim ja da pričam. Meni nije nikad bolje. Ja nikad bolji nisam bio, imam obaveza, zna da imam firme - rekao je Baja.

- Uživaj u životu i pusti mene, tako se ne voli neko - rekao je Luka.

- Ja tebe volim, a ti voli koga hoćeš. Ovo je jedini broj koji za tebe važi, na kraju će tako ispasti. Da li dok sam živ ili nakon moje smrti - rekao je Baja.

- Vidite da nije dobro, aludira na Sandru - rekao je Luka.

- Njegov pogled me naterao da zovem, video sam svetlo na kraju tunela. Njegov pogled je mutan, on je prodat. Prodala ga je rođena majka. Kad dođem i donesem stvari oni će da me mole da se smirim, a ja se neću smiriti. Niko te ne može voleti više od mene. Zakuni se u Nou da li te biljana voli više od mene - rekao je Baja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić