PINK.RS PAPARACO! Terza i Slađa se ne razdvajaju: Evo gde smo ih uslikali i šta su radili (FOTO)

Bora Terzić Terza pre neki dan je prvi put video svoju ćerku Barbaru koju je dobio sa Milicom Veličković.

Oni su se pre neki dan su zajedno poršetali po Novom Beogradu, a Terza nije skidao osmeh sa lica jer je napokon video svoju naslednicu.

Nedugo zatim on je po svemu sudeći otišao na Zlatibor kod Slađe Poršeline sa kojom je u kako oni kažu u drugraskom odnosu, ali po svemu sudeći ljubav cveta.

Naš papraco uslikao je Terzu i Slađu kako uživaju na doručku u jednom elitinom restoranu na Zlatiboru, gde se njih dvoje trenutno nalaze.

Da li će njih dvoje napokon ozvaničiti ljubavni odnos, ostaje nam da ispratimo.

Autor: pink.rs