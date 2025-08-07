ISPOVEST KOJA LOMI SRCA! Aleksandra priznala kakav TEROR doživljava od bivšeg muža, pa otkrila koliko tuguje za ćerkom: Komunicirale smo devet minuta, pa mi je zabranio i to! (VIDEO)

Otvorila dušu!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Maša Mihailović večeras je ugostila Aleksandru Nikolić, Ivana Marinkovića, Milovana Minića i Milosavu Pravilović.

- Uroš je dobio privremeno starateljstvo dok ja ne izađem napolje. Po privremenoj meri nemam pravo da imam komunikaciju. Dozvolio mi je da komuniciram 15 minuta na dan, pa mi je onda dao devet, a nakon toga mi je zabranio. On je rekao da se više nećemo čuti, nego da ćemo se viđati od petka do nedelje. Ja sam bila potpuni staratelj 6 godina, a dva ili tri puta me je tužio. Nikad mu nisam uskraćivala, putovali su, ima u pasošu sve. On se pre nije ni trudio, a sad kaže da mi se, kao sveti, ali ne znam za šta. Jednom je bila situacija za Mađarsku da je nisam putila i on me je tužio. Jasno je da želi da me povredi, pa i preko deteta. Mala je tužna. Nikad dete nisam mešala, ona zaslužuje i oca i majku. Uroš ima problem sa mnom, a ja sa njim problem nema. Gonio me krivično za zanemarivanje, a zna da sam došla da zaradim novac za dete. On je meni pretio nekim slikama kad sam rekla da ću da uđem. Ja se od ljudi ne krijem, ne živim po kamerama i sa pancirima. Milovanova bivša žena živi tamo, ona se slika sa njom i izbacuje. Ja sam upoznala njegovu ćerku, ona je preslatka - rekla je Aleks.

- Ostavi je da priča o detetu. On priča o deci i nekim stvarima - rekao je Milovan.

- Šta da priča ona? Ova klošarka smrdljiva - rekao je Ivan.

- Ti svake sezone imaš istu priču i lažeš narod. Popio si za pet dana. Bio sam u kladionici gde boravi on svaki dan. Priča da nema pare za more, a ima da pije i da se kocka - skočio je Milovan.

- Sad će ona da objasni kako je onda jedna divna majka koja ne viđa svoje dete. Uroš živi u idealnoj vezi sa Marijanom. Javio mi se malopre i to rekao dok Aleksandra živi sa čovekom koji je rekao da je najveća ku*va - istakao je Ivan.

Autor: A.Anđić