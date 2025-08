Haos u programu uživo, uključila se Miljana Kulić! Brutalno napala Ivana, najavila mu TUŽBU: Željko ga ne zanima, neće imati kontakt sa nama! (VIDEO)

Otpisala ga za sva vremena!

U toku je emisija "Narod pita", voditeljka Maša Mihailović večeras je ugostila paklenu četvorku, Ivana Marinkovića, Aleksandru Nikolić, Milovana Minića i Milovasavu Pravilović. Usledilo je novo telefonsko uključenje, a javila se Miljana Kulić.

- Drugi put laže dete da će doći na more. Laže da se čuje svaki dan sa detetom, danas nas je pozvao. Kad sam bila kod njega u stanu nisam mogla da ga namolim da pozove Željka. On nikad za dete nije dao nijedan dinar, niti je nama potrebno, niti smo tražili. Kad su mama i tata imali rak, a ja sam bila u sezoni četiri tad mu je Jelena bila najbolja, a on nije pitao dok mama prima hemoperapiju da li treba da ga pričuva. On priča sve najbolje o nama da ne ispadne da svi lažemo i Jelena i Goca i da su svi najgori, a on najbolji - govorila je Miljana.

- To je to, sve si u pravu, Miksi - rekao je Ivan.

- On je mene blokirao - otkrila je Kulićeva.

- Da li znate zašto? Zvala me je 98 puta - dodao je Marinković.

- Nije Goca nagovorila Lenu za oca, nego je slušala da se majka j*be sa kumom. Vidim da je on još uvek lud za Aleksandrom, a ona ga odj*bava. Njega su svi idj*bali. Vidim koliko je tužan jer nije došao na more. Blokiraću ga kod mame i tate, on svakako neće zvati Željka jer ga ne zanima, a te priče može babama šmekerkama da priča kako ga Željko interesuje. Upisaću ga za oca i tužiti za alimentacije, ako može Leni da plaća može i Željku. Više neće imati kontakt sa nama jer neću da mi dete bude polupano kao što sam ja... Ima tatu, nema tata, a od oca stvarno nema ništa - pričala je Miljana.

- Sad kad si se uključila i rekla da imam ovakav odnos sa Željkom to je tako - dodao je Ivan.

- Svi lažu samo Ivan govori istinu... Goca laže, Lena laže, Jelena laže... Što se ne potrudi da dođe na more i pozajmi se? Od mene se pozajmljivao i vraćao, njega boli ona stvar - dodala je Miljana.

- Ti kad si pozajmila nisi vratila, vrati prvo 4000 evra - rekao je Ivan, a onda pozvao Mariju Kulić.

- Ja bih zabranila ovom čoveku da izađe na televiziju, ti si nula - poručila je Aleksandra.

Autor: A. Nikolić