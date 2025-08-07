OBELODANILI SVE DOKAZE: Ivan izneo šok optužbe na Aleksandrin račun, Milovan pokazao telefon u kameru i zapušio mu usta! (VIDEO)

Ne smiruju se!

U toku je emisija "Narod pita", voditeljka Maša Mihailović večeras je ugostila paklenu četvorku, Ivana Marinkovića, Aleksandru Nikolić, Milovana Minića i Milovasavu Pravilović.

Ivan je otkrio da je dobio poruke kako Aleks i Milovan žive u apratmanu za reklamu i da su dužni novac drugim ljudima.

- Gde živite? - pitao je Ivan.

- Što tebi da dajem odgovor? To nisu ti apartmani. Mi smo bili u apartmanu i to delux sa bazenom dok nismo našli kuću. Našli smo ogromnu kuću na prelepom mestu. Dugujem pare drugarici, rekla sam da sam se pozajmila, Goca i njen muž znaju da ću da im vratim kad budem mogla - govorila je Aleksandra.

- Duguje i on pare - dodao je Marinković.

- Sve je to rešeno - rekao je Milovan.

- Ti koji pišu bolje da vode računa o sebi - zapretila je Aleksandra.

- Ništa slagao nisam, sve što ste čuli od mene je istina. Lažeš da ne duguješ pare, pušiš marihuanu, sa čovekom si koji je rekao da si najveća k*rva na svetu, čovek ti je pipkao dete - pričao je Ivan.

- Sve to demantujem. Šta tebi stvara problem moj život? Meni je smešno da on mene vređa gde živim i šta pušim - govorila je Aleksandra.

- Evo da vidite šupu u kojoj smo smešteni. Hvala prijateljima koji su se našli dok nismo našli kuću - dodao je Milovan i pokazao snimak u kameru.

Autor: A. Nikolić