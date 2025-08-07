AKTUELNO

Preokret koji niko nije očekivao! Gledalac pokušao da smekša Milosavu kako bi prihvatila Milovana, njen odgovor sve šokirao! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Kakav šok!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Maša Mihailović večeras je ugostila Aleksandru Nikolić, Ivana Marinkovića, Milovana Minića i Milosavu Pravilović. Usledilo je uključenje gledalaca:

- Ivane, sa kojim pravom ti možeš da pričaš o tuđoj deci? - pitao je gledalac.

- Pa eto, imam. Druže moje dete je kod majke, a njeno je kod oca - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta to znači? Ti si u pravu, a ona nije? - pitao je gledalac.

- Što njega nisi juče zvao? Ja opet šesti ove sezone - rekao je Ivan.

- Ti toliko sezona, a nemaš para d aovdedeš dete na more. Je l' to pošteno? - pitao je geledalac.

- Šta je druže? Nemam! Ja živim sam, nemam majku i oca - rekao je Ivan.

- Jesi malopre psovao majku Aleks, a majka sedi pored tebe - rekao je gledalac.

- Jesam. Jedno je kad psuješ majku onako - rekao je Ivan.

- Šta imaš protiv Aleks? - pitao je gledalac.

Foto: TV Pink Printscreen

- Imam samo da mi popu*iš ku*ac - rekao je Ivan.

- Puno vam želim sreće i znam da ima ispravke i mesta za pokajanje. Gledajte da to nastavite, ne slušajte druge. Žrtvovali ste jedno i drugo mnogo i treba da nastavite u smeru gde ste krenuli. Voleo bih da kažem nešto i majci. Milosava, moraš na kraju krajeva da staneš uz svoju decu. Izbor tvoje ćerke je taj koji jeste i Vi morate da stanete uz njih - rekao je gledalac.

- Niko njima ne brani, neka žive zajedno. Ja njega ne prihvatam kao njenog partnera, a ona će zauvek ostati moja ćerka. Videćemo, neću ništa reći - rekla je Milosava.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić

